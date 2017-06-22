عبد الفتاح الجريني وجميلة البدوي يبحثان عن المواهب المغربية

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قالت الفنانة “جميلة البدوي” أنها تدعم المواهب المغربية من منطلق تجربتها كمشاركة ضمن برامج المسابقات، سواء من خلال مشاركتها الأولى في المغرب أو الثانية بالخليج، وعبرت “جميلة” على هامش المؤتمر الصحفي الذي خصص لتسليط الضوء على برنامج المسابقات التي اختيرت كعضو لجنة تحكيمه إلى جانب مواطنها “عبد الفتاح الجريني”، عن سعادتها بهذا الاختيار الذي سيشكل لها نقلة نوعية في مسارها الفني وفرصة ستمنح عبرها كامل الدعم والتشجيع للمواهب المغربية، حسب تعبيرها.

من جانبه كشف “عبد الفتاح الجريني” أنه كان يحلم بأن تتاح له فرصة المشاركة في برنامج للمسابقات كعضو لجنة تحكيم، وقال: “أتمنى أن يكون لدي من الخبرة ما يؤهلني لأن أكون في مستوى النضج وقادراً على المساهمة ولو بجزء بسيط في هذا البرنامج لاختيار مواهب حقيقية.”

وكانت إحدى شركات الاتصال بالمغرب، قد عقدت مؤتمراً صحفياً بأحد فنادق الدار البيضاء، سلطت من خلاله الضوء على برنامج المسابقات الذي يقدم عبر 3 مراحل: الغناء، الإخراج والكوميديا، حيث تم اختيار النجمين المغربيين “جميلة البدوي” و”عبد الفتاح الجريني” إلى جانب الموزع “جلال الحمداوي” كأعضاء لجنة تحكيم مسابقة الغناء.

ومن المنتظر أن تطرح أغنية خاصة عن المسابقة مباشرة بعد شهر رمضان، وهي أغنية للدعاية للبرنامج مأخوذة عن أغنية “لاكوزاديرا La Gozadera” لــ “مارك أنطوني” ومجموعة “خينتي ديزونا.”