عبد الفتاح الجريني يتوجه للسينما الهندية وموسيقى أمريكا اللاتينية

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كشف النجم المغربي “عبد الفتاح الجريني” عن وجهته الفنية القادمة بعد نجاح أغنيتي “جبرا فان” و”ظالمة”، مشيراً إلى أنه سيقدم أعمالاً بروح موسيقى أمريكا اللاتينية، كما هو الشأن بالنسبة لأغنية الدعاية لبرنامج المواهب الذي يشارك فيه كعضو لجنة التحكيم إلى جانب مواطنته “جميلة”، وهي الأغنية المأخوذة عن أغنية “لاكوزاديرا La Gozadera” للنجم “مارك أنطوني” ومجموعة “خينتي ديزونا.”

ورفض “الجريني” خلال حديثه مع “اليقظة” أن يتحدث عن أي تفاصيل بخصوص دخوله عالم السينما الهندية، مكتفياً بالقول: “بعد نجاح عملي الذي يحمل بصمة الموسيقى الهندية، ممكن جداً أن نتعامل مع السينما الهندية”، كما أضاف أن مرحلة ما بعد النجاح في اقتحام الموسيقى الهندية “ستكون عبر تقديم أعمال تحمل مختلف الألوان الموسيقية العالمية.”

وعما يروج حول علاقته بالفنانة “جميلة” أكد “الجريني” أن علاقتهما علاقة صداقة قوية واحترام متبادل، وأن ما يجمعهما هو حب المغامرة والرغبة في تقديم أفكار جديدة، وفن مختلف، وتابع: “ أنا وجميلة من نفس البلد، نحمل نفس الأفكار، وننتمي إلى نفس الشركة، فطبيعي أن نقدم أكثر من عمل ونظهر في أكثر من مناسبة، لكن لا مجال للحديث عن علاقة حب بيننا أو ارتباط ما.“