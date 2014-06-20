عادات مثيرة في احتفالات الجزائريين برأس السنة الأمازيغية

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إنه عيد ذا خصوصية لدى الجزائريين، حيث يحتفل به بطريقة مثيرة، ويطغى على الاحتفال التكافل الاجتماعي والتضامن وإقامة الولائم، وهذا العيد هو رأس السنة الأمازيغية، التي تصادف تاريخ12يناير من كل عام، ويستند إليها الأمازيغ فيما يسمى بالتقويم الفلاحي، الذي يتبعه الفلاحون في زراعاتهم، بهدف ضبط عمليتي السقي والغرس، وبحلول تاريخ هذا العيد ينتهى موسم الحرث ويتوافق مع منتصف موسم المطر..ولرأس السنة الأمازيغية قصص مثيرة، تشبه تماماً الأساطير، وتضرب في عرف معتقدات الأمازيغ بشكل خاص، والتي سنتعرف عليها أكثر.

مظاهر الاحتفال

تبدأ مظاهر الاستعداد للاحتفال برأس السنة الأمازيغية، أو كما يتوافق عليها باحتفالية يناير باكراً في الجزائر، وبشكل أعمق في منطقة القبائل، حيث تعرض في الأسواق المكسرات الممزوجة بالحلويات في مساحات واسعة، وتحضر السيدات عدة أطباق شعبية شهيرة مثل الكسكسي أو الرشتة وتتمثل في قطع رقيقة وطويلة نوعاً ما تصل بضع سنتيمترات من العجين ويتم طهيها على البخار مع مرق الدجاج، وهناك الشخشوخة التي تشبه الرقاق الخليجي، لدى أهالي سكان الشرق الجزائري والجنوب على حد سواء.

أسطورة العجوز والعنزات

يذكر أن احتفالية يناير، ترتبط في الأصل بأسطورة تتداولها الأجيال شفوياً، ويمكن وصفها بالخيالية رغم تأكيدات الأجداد على صحتها، حيث يروى حسب هذه القصة الأسطورية أن شهر”يناير” عندما استشاط غضبا طلب من شهر فبراير بإلحاح التخلي له عن أحد أيامه، بعد أن تحدته إحدى العجائز الشمطاوات، خرجت برفقة عنزاتها الصغيرات، من أجل طهي طعامها خارج منزلها، في عز موسم البرد والصقيع، غير آبهة بقوة يناير، فاضطر يناير إلى مخاطبة الشهر الذي يليه فناداه:”يا عم فبراير أعرني ليلة ونهاراً، كي أقتل العجوز المتفوهة بالعار والتي تحاول أن تتحداني..”.

وكان له ذلك بتخلي شهر فبراير عن يومين من عمر أيامه، لفائدة يناير الذي جمد بصقيعه العجوز وعنزاتها، ويتواتر عن الأجداد أنه تتواجد على مستوى منطقة جرجرة بالقبائل الكبرى الجزائرية، صخرة، يطلق عليها ”صخرة العجوز والعنزات”، والذي ينظر إلى هذه الصخرة الضخمة، دون شك يتمكن من مشاهدة منظر عجوز تحلب عنزاتها، وبجانبها بعض صغار الماعز.. لكن خبراء الجيولوجيا في الجزائر يفندون القصة ويصفون ذلك ب”الصدفة الجيولوجية” حيث تم نحت الشكل من طرف الطبيعة.

7 أطباق للاحتفاء

يصنف تاريخ12 من شهر يناير، إرثا تاريخياً راسخاً في ذاكرة الأمازيغ، حيث تجتمع فيه الأسرة على مائدة الطعام التقليدي، مثل الكسكسي بالخضار والدجاج وكذلك أطباق الحلويات والمكسرات، بينما في القرى تلتقي العديد من العائلات في منطقة معينة، وتقام الولائم المشتركة وكذلك الأنشطة الفنية، لتجديد تمسكهم بقيم الأخوة والأمن والسلام والرقي. ويتغنى الأهالي بأهازيج ويرددون شعارات مستقاة من التراث، تعبيرا عن تطلعهم لاستقبال موسم زراعي وفير.

تعد هذه الاحتفالات مظهرا من مظاهر الثقافة الأمازيغية، التي تعود لآلاف السنين، وهي لا تخلو من مظاهر التكافل الاجتماعي، حيث يساعد الغني الفقير، وتتبادل في العاصمة العائلات الأطباق والحلويات، من أجل تنويع الموائد بينما في القرى، يجتمع الجميع على مائدة واحدة، وبالموازاة مع ذلك يفضل سكان الجنوب تحضير 7 أطباق كاملة، يحرص على أن تكون تقليدية، كما توزع المكسرات والحلويات في أكياس على الأطفال، يطلق عليها “العجوزة”.

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