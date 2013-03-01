تيم حسن أضاع رومانسيته خلف “جبل”…و”الهيبة” بلا هيبة من دون منى واصف

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يحظى مسلسل الهيبة (بطولة تيم حسن، نادين نجيم ومجموعة من الممثلين السوريين واللبنانيين) بنسبة مشاهدة عالية في لبنان بصورة خاصة، على الرغم من الانتقادات السلبية لهفوات إخراجية، ولتسلسل الأحداث، والتحدث باللهجتين اللبنانية والسورية ضمن العائلة الواحدة، ولم ينفع تبرير ذلك بالقول إن والدة “جبل” شامية تزوجت من لبناني، لأنها سكنت في تلك القرية البقاعية منذ زمن طويل ولا يعقل أن يتحدث أولادها بلهجة أهل الشام وهم يقفلون على أنفسهم أسوار ” الهيبة”، ومن الطبيعي التأثر بلهجة أبناء أعمامهم وأقاربهم، ولا نعلم مدى صحة الكلام الذي تناول رفض الفنان تيم حسن التحدث باللهجة اللبنانية في المسلسل، وهل السبب عدم إتقانه لها?!

منذ الحلقة الأولى ومن دون عناء تبادرت إلى الذهن صور أهم تجار السلاح والمخدرات في نفس المنطقة الجبلية التي تشهد أحداث المسلسل، مثل اللبناني “ن. ز” والتشابه الكبير بينه وبين شخصية “جبل” من الناحية الإنسانية والقسوة والخروج على القانون. لكن البعض قال إن تلك الشخصية مستقاة من شخصية سورية في اللاذقية تملك نفس مواصفات شخصية “جبل” حتى تلك الشكلية منها، بينما ذهب البعض الآخر إلى منحى مختلف مؤكداً أن المسلسل نسخة مقلدة من المسلسل الأميركي “ناركوس”.

الفنان تيم حسن الذي اشتهر بأدائه المتقن للشخصيات التي أدى أدوارها، أحبه الجمهور وخصوصاً النساء، في أدواره الرومانسية وعشقن وسامته، نراه في هذا العمل بشكل مختلف، لذلك لم يكن دوره مقنعاً بالنسبة إلى شريحة من الجمهور، طبعاً لا نتكلم عن أدائه وجهده الكبير في تقمص تلك الشخصية المركبة الصعبة، أما بالنسبة إلى الفنانة نادين نجيم فقد أدّت دورها… لكن القديرة منى واصف فهي الرقم الصعب في العمل، إذ أضافت الكثير من خبرتها وقدرتها وقوتها لتتفوق على الجميع وتصبح هي النجمة المطلقة، وقد كانت فكرة مشاركتها ذكية جداً، فمن دونها لأصبحت “الهيبة” بلا هيبة!

بلغ اهتمام اللبنانيين بمسلسل “الهيبة” حدّ تناقل الطرائف عنه، فبعد سرقة سيارته سأل الفنان زين العمر الفنان تيم حسن ،عبر حسابه في موقع تويتر، عن مكان سيارته المسروقة! وكتب: “سرقولنا السيارة، في حدا يشفلنا اذا موجودة بالهيبة؟”، وخاطب الشخصية التي يجسدها حسن في المسلسل :”جبل وجماعتو كترانين هالايام، عزيزي جبل فيك تشفلنا سيارتي اذا مع جماعتك؟؟؟”.

وبالأمس نشر حساب “عديلة” الساخر بطاقة دعوة لحفل زفاف شيخ الجبل على عليا، مستبقاً أحداث الحلقة التي تم خلالها الزفاف.

في ختام هذه المقالة، لا بدّ من القول إن العمل يحظى بنسبة مشاهدة عالية، قد تختلف بين بلد وآخر، لكن هذا الاهتمام الكبير بالعمل هو أيضاً نجاح، على الرغم من كل الانتقادات…..