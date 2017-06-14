الرجال يقعون في حب “العسلية” هيفاء وهبي…ما الجديد؟!

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هل يستطيع أحد أن يتذكر “كوبليهاً” واحداً من أية أغنية للفنانة هيفاء وهبي؟ وهل اقتنع أحدهم بأدائها كممثلة؟ الإجابة في الغالب: لا، والسبب كما يقول الكثيرون أنها تعتمد في أعمالها على جمالها وجاذبيتها.. وهذه باتت حقيقة واضحة كوضوح الشمس فمحاور كل عمل تظهر به يرتكز على هذه النقطة فقط أي جمالها ووقوع الرجال في هواها والدليل المسلسل الذي يعرض لها هذه الأيام .

ففي مسلسل “الحرباية” الذي يعرض للأسف خلال شهر رمضان الكريم رغم أجواء العمل التي لا تتماشى نهائياً مع أجواء الشهر الفضيل، لا نجد جديد عند هيفاء أو “عسلية”، الشخصية التي يُروّج صناع العمل لأنها ضحية صارت تنتقم، دون أن تقصد، من كل من يتعلق بها من الرجال بعد اكتشافها أنّ زوجها الأول خالد كمال (راشد) قتل حبيبها (حسن) ليخلى له الجو ويرتبط بها فنراها ترتبط بشخص آخر من الإسكندرية وهو حمزة العيلي ثم تسرقه وتهرب منه بعد قرب اكتشاف حقيقتها لتذهب إلى المنيا وترتبط بآخر وتنجب منه وهي لا تزال على ذمة زوجين قبله ثم تهرب من هناك بعد اكتشاف أمرها لتصدمها سيارة ثري ينقلها للعيش في الفيلا الخاصة به بعد أن زعمت فقدانها للذاكرة وهلم جرّا.

في هذا المسلسل كم من الأشياء السيئة التي يحزن المرء لمشاهدتها في أيام مباركة كهذه، ما الذي استفاده المشاهد من متابعة عمل كهذا في وقت كهذا؟ لا شيء بالطبع، لكن ليس مهماً، فالمهم هو متابعة الجمهور للنجمة هيفاء وهبي وعملها الذي لا يختلف بالمرة عن سابق أعمالها على الشاشة.

وبعيداً عن هذا التكرار والدوامة التي لا تنتهي، على الفنانة هيفاء وهبي أن تعيد النظر في ما تقدمه للجمهور لأنها على الأقل مديونة لمحبيها ومعجبيها بأن تقدم لهم ما هو أفضل من ذلك فنياً. وما دامت تتمتع بقبول وجاذبية فلا بد أن تستثمر ذلك باختيار أعمال فنية جيدة موسيقية وتمثيلية ليستطيع المشاهد وقتها تذكر كوبليه من أغنية أو مشهد تمثيلي مميز لفنانة حقيقية اسمها هيفاء وهبي.

هيفاء وهبي من مواليد 10 مارس 1972 مغنية وممثلة وفنانة استعراضية لبنانية من أب لبناني وأم مصرية دخلت مجال التمثيل من خلال الظهور كضيفة شرف في فيلم بحر النجوم عام 2008 ثم اختيرت كبطلة لفيلم دكان شحاتة للمخرج خالد يوسف وكذلك فيلم حلاوة روح.

بداية هيفاء مع الشهرة كانت من خلال مسابقات الجمال اللبنانية ثم العمل كعارضة أزياء وإعلانات وكليبات موسيقية وبعدها عملت كمذيعة لأحد البرامج الفنية بشبكة تليفزيون ART، أمّا بدايتها مع الغناء فكانت عام 2001 من خلال ألبومها الأول “هو الزمان”. وعلى صعيد المسلسلات فقد ظهرت هيفاء في مسلسلات كلام على ورق عام 2014، مولد وصاحبه غايب عام 2015، مريم عام 2016، وأخيراً الحرباية عام 2017.