علي ربيع نجم مسرح مصر يعتذر لجمهوره في الكويت

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قدم الفنان المصري علي ربيع نجم برنامج “مسرح مصر”،اعتذاره لجمهوره في الكويت بسبب غيابه عن الفريق المسرحي الذي سافر للمشاركة في مهرجان “هلا فبراير”، وأرجع أسباب هذا الغياب القسري إلى ظروف وصفها بالخاصة والشخصية، وبدا النجم الكوميدي الصاعد علي ربيع حريصاً على التواجد مرة أخرى في الكويت، وإمتاع عشاق فنه بأدائه كونه يكن لهم المحبة ويحظون بمكانة خاصة في قلبه.

عبر الممثل المصري الشاب علي ربيع، عبر صفحته الشخصية على موقع”أنستغرام”، عن أسفه حيث وجه عبارات الاعتذار وقطع وعداً بزيارة الكويت التي يحمل لها مكانة خاصة في قلبه مرة أخرى مستقبلاً من أجل إمتاعهم بفنه وقال: “..بعتذر عن السفر إلى الكويت.. بس للتوضيح أنا سافرت إلى الكويت من سنتين في ..هلا فبراير.. وعرضت على المسرح هناك والناس الحمدلله اتبسطت.. مروحتش السنة دي.. لظروف خاصة.. إن شاء لله أجلكم قريباً ..حبايب قلبي.. وربنا يكرم الجميع..”

وكان فريق “مسرح مصر”، قد حل على الكويت منذ أيام قليلة فقط، برفقة الفنان أشرف عبد الباقي، من أجل المشاركة في فعاليات “هلا فبراير”، وجاء ذلك مباشرة عقب انتهاء تقديم عروض برنامج الموسم الرابع، التي يستمر في بثها على قنوات “أم.بي.سي” مصر.

اشتهر علي ربيع في الساحة الفنية المصرية، من خلال ظهوره في مسرحية تياترو مصر، قبل تخرجه من كلية التجارة بجامعة القاهرة، وكانت بداية تفجير موهبته في التمثيل عقب التحاقه بفرقة كليته، وتمكن بعد ذلك من تقديم 25 عرضاً مسرحياً في مهرجانات الجامعة المسرحية المختلفة، ثم توجه إلى مركز الإبداع التى يشرف عليها الفنان خالد جلال، ولفت أنظار النقاد بأدائه المتميز، وكتبت عنه وسائل الاعلام في مسرحية “أين أشباحى” الاستعراضيّة وكذا مسرحية “حلو الكلام” الكوميدية.