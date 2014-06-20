الافتتاح بعد غد مشروع تطوير طريق الجهراء يضاهي المشاريع العالمية

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منار صبري

صرحت المهندسة “حنان ميرزا حسين” نائب مهندس مشروع تطوير طريق الجهراء حصريا لمجلة اليقظة قائلة :

بداية يسرني أن أكون ضيفة موقع مجلة اليقظة الإلكترونية وأود أن أعرف القراء الكرام بمشروع تطوير طريق الجهراء الذي يعتبر أحد أهم مشاريع وزارة الأشغال العامة الاستراتيجية، وقد بدأ المشروع عام 2010 بهدف تطوير شبكة الطرق في الجانب الغربي من مدينة الكويت، حيث يبدأ المشروع من بوابة الجهراء وينتهي بعد دوار الأمم المتحدة.

تضمنت أعمال المشروع تطوير طريق الجهراء السابق إلى طريق سريع متعدد الأدوار، بإجمالي 12 حارة، 6منها في الطريق العلوي و6 أخرى في الطريق السفلي، وذلك من خلال إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وممرات علوية وسفلية مع سلسلة من أعمال التحويل والنقل والتحديث للمرافق والخدمات القائمة على امتداد الطريق.

وقد بلغ إجمالي أطوال الجسور في المشروع 17.7 كم، حيث تم تنفيذ جسور بالطرق المتقاطعة بطول 2.4كم، و8 كم من المنحدرات، بالإضافة إلى نفق بطول 620 م بتقاطع الطريق الدائري الثاني، و5 تقاطعات متعددة المستويات. هذا إلى جانب تنفيذ جسر طريق الجهراء الرئيسي العلوي والذي يبلغ إجمالي طوله 7.3كم ومن المقرر افتتاحه بالكامل صباح يوم الأربعاء القادم الموافق 23 نوفمبر 2016 برعاية وحضور معالي وزير الأشغال العامة المهندس أحمد خالد الجسار.

يذكر أنه تم الانتهاء مؤخراً من أعمال الأسفلت والتخطيط والتشطيبات النهائية في الجزء الذي سيتم افتتاحه، والذي يبلغ طوله 5 كم بدءاً من منطقة المستشفيات وصولاً إلى كيفان والشويخ السكنية.

وتكمن أهمية هذا الافتتاح في أنه سيمكن مستخدمي الطريق المتجهين من الجهراء إلى مدينة الكويت، من القيادة على الجسر بدءاً من بدايته عند منطقتي الأندلس وغرناطة قبل دوار الأمم المتحدة حتى نهايته عند منطقة كيفان أمام نادي الكويت. كما يمكنهم أيضاً النزول عبر المنحدر المقابل لكلية علي الصباح العسكرية والذي تم افتتاحه مسبقاً.

كما أود أن أضيف بأن مستخدمي الطريق في الاتجاه المعاكس المتجه إلى الجهراء، يمكنهم الصعود من بداية الجسر مقابل وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، والنزول في نهاية الجسر بعد دوار الأمم المتحدة. علماً أنه توجد منحدرات أخرى للنزول مقابل وزارة التربية قبل تقاطع محمد بن القاسم، ومقابل دور الرعاية الاجتماعية قبل دوار الأمم المتحدة باتجاه الجهراء.

ولابد من الإشارة إلى أنه تم تعيين أحدث تقنيات البناء المستخدمة عالمياً. ولأول مرة في الشرق الأوسط، قمنا بتعيين أضخم ساحة للصب المسبق لقطع الجسور بهدف تسريع الإنجاز، مع استخدام أضخم الرافعات المعلقة لتركيب قطع الجسور.

كما أؤكد على أهمية طريق الجهراء الذي يعتبر من أهم الطرق الرئيسية في الدولة، فهو يربط الكثير من الاتجاهات ببعضها البعض ويخدم العديد من المناطق الصناعية والسكنية، كما يوجد الكثير من الجهات الحكومية والمؤسسات التجارية المنتشرة بهذه المنطقة مثل المستشفيات، الوزارات، الجهات العسكرية، بالإضافة إلى وكالات السيارات والمراكز التجارية وغيرها الكثير.

وتكمن الفائدة الأساسية للمشروع في رفع القدرة الاستيعابية لتلبية متطلبات الحركة المرورية، إلى جانب تحقيق هدف وزارة الأشغال العامة المتمثل في خفض نسبة الحوادث والتقليل من الازدحام المروري الذي تشهده البلاد، بالإضافة إلى رفع مستوى الأمان والسلامة المرورية ومستوى الخدمات لمستخدمي الطرق.

وفي الختام، أشكر مجلة اليقظة الإلكترونية على هذا اللقاء وأتمنى من جميع القراء أن يترقبوا المزيد من الافتتاحات والإنجازات خلال العام 2017، بإذن الله.

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