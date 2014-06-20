“الجنادرية” تختار التشكيلية السعودية صفية بن زقر شخصية الدورة 31 للمهرجان

شارك

وكالات

تنطلق الدورة الحادية والثلاثون لمهرجان “الجنادرية” مطلع فبراير 2017، واختارت ادارة مهرجان الجنادرية الوطني للتراث والثقافة السعودية الفنانة التشكيلية صفية بن زقر ان تكون “الشخصية الثقافية” المحتفى بها في المهرجان ومنحها وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى.

وقد جاء اختيار الفنانة السعودية تقديرا لدورها في توثيق وحفظ التراث السعودي، كما ستقام ندوة عن حياتها وأعمالها الفنية ضمن برنامج النشاط الثقافي للمهرجان.

يذكر أن صفية بن زقر ولدت عام 1940 في حارة الشام بقلب مدينة جدة القديمة وانتقلت مع أهلها إلى العاصمة المصرية القاهرة في أواخر عام 1947، وأنهت التعليم المدرسي في مصر قبل أن تسافر إلى بريطانيا لتعلم الفنون والرسم، ثم عادت إلى مدينة جدة في 1963 لتبدأ مشوارها الفني وأقامت أول معرض لها عام 1968 فكانت من مؤسسي الحركة التشكيلية في السعودية.

أقامت عدة معارض في جنيف وباريس ولندن وأسست في جدة (دارة صفية بن زقر) التي تضم متحفا لأعمالها الفنية ومرسمها الخاص، وألفت كتابا بعنوان “المملكة العربية السعودية.. نظرة فنانة إلى الماضي” صدر باللغتين الإنجليزية والفرنسية، ثم أتبعته بكتاب “صفية بن زقر.. رحلة عقود ثلاثة مع التراث السعودي”.

شارك

Comments

comments