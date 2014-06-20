نجوم ومشاهير

الجسمي وشيرين يغنيان في مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية

by ريم حنبظاظة
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الجسمي

وكالات

ينطلق مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية في السادس من يناير 2017، ويحيي المغني الإماراتي حسين الجسمي والمغنية المصرية شيرين عبد الوهاب أولى أمسيات الدورة الرابعة.

يرعى المهرجان هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير في الفترة من السادس إلى الرابع عشر من يناير 2017 بمشاركة 24 فناناً من 13 دولة عربية وأجنبية.

حيث سيشارك في المهرجان فنانون من مصر والأردن ولبنان وسوريا والعراق والإمارات وكوبا وكولومبيا وفرنسا وأسبانيا وهولندا وأوكرانيا والولايات المتحدة.

وتقام حفلات المهرجان على مسارح المجاز والقصباء وجزيرة العلم إضافة إلى أنشطة أخرى في الهواء الطلق.

كما تتضمن أنشطة المهرجان هذا العام أمسية فنية لإحياء ذكرى كوكب الشرق أم كلثوم إضافة إلى مسابقة للعزف على البيانو لجميع الأعمار ولاكتشاف المواهب الجديدة.

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