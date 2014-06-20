الجسمي يبعث ل”ست الكل شيرين” ورود بيضاء

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انطلق مهرجان الشارقة للموسيقى العالمي يوم 1 يناير 2017 في مسرح المجاز بالشارقة ، وأحيت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب الحفل مع المطرب الإماراتي حسين الجسمي.

وحيت شيرين الجمهور العربي وعبرت عن سعادتها بتواجدها في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي وصفتها بـ “عروس الدنيا” و”حاضنة كل الناس”، وكذلك مشاركتها الحفل مع الفنان حسين الجسمي، الذي قالت أنه بعث لها باقة من الورد الأبيض ممازحة الجمهور “يمكن أتجوز السنة دي بس إحنا عاوزينه هو يتجوز”.

وافتتحت شيرين المهرجان بأغنية “طريقي” التي قدمتها في أول مسلسل تلفزيوني، و وجهت تحية للجسمي بتقديمها لأغنيته الشهيرة “ستة الصبح”، وتفاعل الجمهور في مسرح المجاز مع أغانيها بالرغم من أنها قالت “أنا مش حارقصكم اليوم مزاجي غنى وبس خلوا حسين يرقصكم”.

من جهته أشعل المطرب الإماراتي حسين الجسمي مسرح المجاز، وقدم مجموعة كبيرة من أغانية القديمة والحديثة، وسط تفاعل كبير من الجمهور معه، مبدياً سعادته بوجود الجمهور في بيته “الشارقة”.

كما رحب الجسمي بوجود ومشاركة الفنانة شيرين بهذه الأمسية إلى جانبه، ووصفها بـ”ست الكل”.

الجدير بالذكر أن مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية في دورته الرابعة، ينظمه مركز فرات قدوري للموسيقى، برعاية هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وبمشاركة 24 فناناً من 14 دولة عربية وأجنبية على مدار 9 أيام متواصلة.