“القوس قوسك” برنامج مواهب غنائي جديد ينطلق من دبي

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انطلق برنامج المواهب الفنّية الغنائية الجديد، والفريد من نوعه “القوس قوسك” في موسمه الأول للعام 2017، وبدأت مرحلة تقديم الطلبات من جميع أنحاء الوطن العربي ومن مدينة المفاجآت “دبي”.

فبالرغم من أنه برنامج يطلق المواهب الفنّية الغنائية، إلا أنه يختلف تماماً عمّا سبق من نوعية هذه البرامج، من حيث الفكرة، والتنفيذ والآلية.

حيث يقوم كل مشترك باختيار فنانه المفضّل ويتقدّم بالطلب عن فئة فنانه الذي اختاره ليقف أمام لجنة التحكيم المؤلّفة من أكثر من شاعر وملحّن تعاون الفنان معهما في مسيرته الفنية، ليخضع بعدها المشتركون عن فئة كل فنان إلى مرحلة التصفيات وتصويت الجمهور عبر حسابات البرنامج على مواقع التواصل الإجتماعي، ويحصل كل مشترك على اللقب و”قوس” فنانه المفضّل الذي اشترك عن فئته.

وسيقوم بعض الفنانين شخصياً، بتقديم “قوسهم” للفائز عن فئة كل منهم، وسيحصل الفائز عن فئة كل فنان على إنتاج عمل غنائي خاص به وعقد إدارة أعمال وتسويق وشهرة وليس احتكار، بالإضافة إلى جوائز قيّمة جداً.

سيكون التصويت للمشتركين مجاني ليتسنى للجمهور مساندة المشتركين ودعمهم قدر المستطاع، كما ويتخلّل البرنامج مفاجآت سارة للمشتركين ومتابعيهم.