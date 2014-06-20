المقروط الجزائري..الحلوى الأكثر عراقة في الجزائر

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يعد “المقروط” الجزائري من الحلويات الشعبية، الأكثر شهرة وعراقة في العاصمة الجزائرية وفي العديد من مناطق البلاد على وجه العموم، فهو طبق حاضر دائماً في الأعياد والأفراح والمناسبات..يتمتع بطعم لذيذ، وبذوق أصيل، يمكن تناوله مع الشاي أو القهوة على حد سواء، وهناك من تفضل طهيه في الفرن، بينما توجد طريقة ثانية والمتمثلة في قليه بواسطة الزيت..

طريقة عمل المقروط الجزائري في الفرن

المقادير للعجينة:

3 كوب دقيق متوسط “ليس رقيق ولا بخشن”

كوب واحد من الفرينة

كوب واحد من السمن والزيت ممزوجين

كوب من الماء و ماء الزهر ممزوجين

ملعقة واحدة صغيرة من الملح

للحشو:

تمر دون نوى مرحي يطلق عليه ب (الغرس)

ملعقة صغيرة من القرفة

ملعقتين من الزيت

للتعسيل:

عسل

طريقة التحضير:

يشرع في تحضير العجينة، حيث يمزج الدقيق مع الفرينة، ويضاف لها السمن و الزيت، وبعد ذلك يحك الدقيق جيدا بين كفي اليدين، ثم تترك ترتاح لمدة نصف يوم ويفضل تركها من المساء إلى صباح اليوم التالي.

قومي بعد ذلك بإضافة الماء وماء الزهر إلى الدقيق الممزوج بالسمن، إلى غاية الحصول على عجينة متماسكة، عند ذلك اقسميها إلى 3 أقسام وغطيها واتركيها ترتاح

من جهة أخرى حضري الحشو، عن طريق خلط معجون التمر والقرفة والزيت أو الزبدة، حتى تحصلي على حشو سهل الاستعمال.

تبسط العجينة على شكل مستطيل، ثم يوضع عليها الحشو ويفضل (استعمال الورق الغذائي الشفاف) لبسط الحشو ثم تلف العجينة ويتم تشكيل الحشو جيدا بواسطة اليدين، ويؤخذ سكين وتقطع معينات أو مستطيلات أو مربعات متساوية.

يمكن تسوية القطع من خلال اليدين، ويزين سطحها بواسطة النقاش وتوضع في صينية الفرن متقاربة، حتى لا يحترق التمر وتدخل إلى الفرن على درجة حرارة 200° ، حيث يشعل الفرن من الأسفل ثم من الأعلى حتى يأخذ المقروط لوناً ذهبياً، وبعد انتهاء عملية الطهي مباشرة، تغطس قطع المقروط في العسل.