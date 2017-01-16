النجمة البحرينية المهرة: كرامتي خط أحمر..ووجهي ليس للبيع

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حسين الصيدلي التقى النجمة والفنانة البحرينية المهرة في حديث اتسم بالصراحة والشفافية لتحدثنا عن أهم المحطات في حياتها الشخصية والفنية فكونوا معنا.

* بداية أهنئك على النجاح الذي حققته في أولى بطولاتك من خلال مسرحية “عاشقة الجن”؟

شكرا جزيلا وأتمنى أن أكون دائما عند حسن ظن الصحافة والجمهور.

* لنبدأ لقاءنا أتمنى أن تكوني كما عهدناك صريحة وشفافة؟

هذه أهم صفاتي الصراحة والشفافية إلى أبعد الحدود فليس عندي شيء أخجل منه.

* مسرحية “عاشقة الجن” تذكرتك لعالم الفن.. كيف كانت هذه التجربة؟

أستطيع القول إنها كانت تجربة متميزة بجميع المقاييس، وحقيقة توقعت أن تحصد هذا النجاح؛ لأنني ذهبت إلى عدة مسارح في لندن والولايات المتحدة، ووجدت أننا نقدم مسرحاً متميزاً في الخدع والتكنيك الفني والديكور، وأيضاً من خلال الأداء التمثيلي، وهو ما انعكس على جماهيرية العرض، وأيضا الكاسيت الذي عملت معه كان في قمة الحرفية وأنا سعيدة وفخورة بالعمل فيها.

* ولماذا المسرح دون غيره؟

من المعروف أن المسرح هو أصعب أنواع الفنون، ولذلك أُطلق عليه لقب أبو الفنون، وأنا أحب أن أتحدى نفسي ونجحت في هذا التحدي.

* وكيف وجدت الوسط الفني حاليا؟

بصراحة الفن رسالة وكل ما يشاع عن أنه وسط سيئ هو عار عن الصحة وعن تجربة شخصية.

* آخر تصريح لك أطلقته أنك ستعتزلين الفن.. فهل هذا صحيح؟

حقيقة كان دخولي الفن عن طريق الصدفة التي جمعتني بالأستاذ والمخرج عادل المسلم؛ الذي اكتشف موهبتي وأخذ بيدي إلى بر الأمان، وأنا من مجلتكم الرائعة أوجه له كل التحية والتقدير؛ لأنه إنسان بمعنى الكلمة، أما عن اكتفائي بالفن بكل بساطة أقول بالعكس أنا متعطشة للغاية لدخولي الدراما بقوة، مع العلم أنني صرحت سابقا أن التمثيل هواية لا أكثر لكن محبة الناس وتشجيعهم لي جعلاني أحيد عن قراري، وهو أن أستمر في تقديم كل ما أملك من أدوار يحبها المشاهد بعيدا عن الأدوار المبتذلة والمكررة، فأنا أحب التجديد.

* إذاً هل هناك أعمال جديدة قادمة؟

نعم لي عمل جديد وسيكون مفاجأة لكل متابعي المهرة؛ لكن للأسف لا أستطيع البوح به حفاظا على الخصوصية التامة للمسلسل، وأيضا لدي عمل مسرحي مع بداية العام الجديد.

* مسلسل.. إذن ستدخلين الدراما عن قريب؟

لله الحمد، وأتمنى أن أكون على قدر الثقة من المشاهدين وأتمنى تشجيعهم الدائم لي.

* أخبرينا متى عرفت أن لديك هواية في التمثيل؟

منذ أن كنت في المدرسة شعرت بأن في داخلي طموحا فنيا، وكنت كثيرا ما أقف أمام المرآة وأمثل مع نفسي.

* وما الدور الذي تتمنين أن تظهري فيه مستقبلا؟

المسألة متوقفة على إبداع كتاب النصوص، لا يوجد دور محدد في ذهني، أحب الدور الذي يكون على درجة من التعقيد، المركب والجريء.

* حدثيني لماذا انتشرت الشائعات بين جيلكم؟

العالم أصبح أكثر انفتاحا للغاية، وانتشار المواقع الاجتماعية مهد لكل هذا، وأعتقد أن الغيرة والحسد هما سبب كل ما يحدث، ويأتيان فقط من الذين يفقدون الثقة بالنفس، ويظنون أن وجودي بالعمل أو بالمجال يؤثر على وجودهم، وهذا طبعا غير صحيح، فلكل شخص وجود وحضور ومساحة لا تؤثر على الثاني، بالعكس بالإمكان أن نكمل بعضنا البعض ونضيف لبعضنا.

* وهل تعرضت لمثل هذه المضايقات؟

طبعا أكثر مما تتصور، لكنني أهتم بعملي وأبتعد عن القيل والقال وأحصن نفسي دائما بالمعوذتين، وما أهتم بالكلام الفاضي.

* خلف الكواليس هناك صراعات بين الفنانات، وتحديدا الفنانات البحرينيات، ما السبب من وجهة نظرك؟

بطبيعتي لا أغار من أي فنانة، ولا أحمل بقلبي أي حقد أو غيرة، فأنا مؤمنة تماما بأن كل إنسان يأخذ نصيبه ورزقه في هذه الدنيا، لكن أغلب الصراعات والخلافات الفنية بين الفنانات يكون دافعها الغيرة بين البنات والحسد والحقد، فهنا تنفجر هذه الخلافات، وتطفو فوق السطح.

* وكيف هي علاقتك بفنانات البحرين؟

أنا بعيدة نوعا ما لأنني مازلت في بداياتي، وليس لي احتكاك مباشر معهن، ولكن كلامهم الجميل يصلني وأنا سعيدة به، وفي بداياتي تلقيت اتصالا من الفنانة زينب العسكري تهنئني فيه على دوري وأدائي في المسرحية.. وحذرتني بكثير من الأمور المتعلقة في الوسط الفني وياليتني أخذت بنصيحتها، ولو يعود بي الزمن لأخذت بنصيحتها وأنا مغمضة.

* وكيف برز نجم المهرة؟

كثير من الأمور ساعدتني على الانتشار؛ لكن المهم هو إصراري واجتهادي على تحقيق أهدافي، ولا أعتمد على الواسطات مثل غيري، وأحب المنافسة الشريفة، بالإضافة إلى ثقافتي التي ساعدتني كثيرا.

* ألا تطمحين للنجومية أكثر؟

كل إنسان يحب أن يكون مشهورا ومحبوبا عند الناس، وهذا طلب شرعي والجمهور خير حكم على هذا الموضوع.

* وما رأيك فيمن يسعى للبحث عن النجومية خارج بلده؟

لا بأس بها إذا كانت تضيف إلى رصيدي الفني شيئا مهما وخبرة ونقلة جديدة، ولا تنسى أنني تغربت عن بلدي من أجل الفن.

* اتهمك البعض أنك أصبت بالغرور بعد تحقيقك للشهرة والنجاح.. فما ردك؟

كنت وسأظل إنسانة متواضعة، أنا أكره الغرور ومن يتعاملون مع الآخرين بكبرياء، فكيف يتهمونني بأنني مغرورة، البعض لا يستطيع التفريق بين الغرور والثقة بالنفس وأعتقد أنني واثقة في نفسي وفي موهبتي وجرأتي بشكل كبير، ولكن هذه الثقة لا يمكن أن تترجم إلى غرور.

* هل ترين أنك فنانة جريئة فعلا؟

أنا فنانة جريئة، لكن ليست جرأة الإثارة الجارحة، بل أقصد أنني جريئة في طرحي من خلال أعمالي وهذا ما أسعى إليه.

* ما الخطوط الحمراء في حياتك؟

كرامتي خط أحمر، وأحب أن أشارك الناس كل شيء، عدا بيتي وأهلي الذين أعتبرهم خطا أحمر.

* هل أنت إنسانة عنيدة؟

بالعكس أنا إنسانة بسيطة جدا.. اقنعني تكسبني.

* وما الألقاب التي أطلقت عليك؟

لقبي المهرة والمهرة هي بنت الفرس الأصيل؛ ومع مرور الأيام سأصرح باسمي الحقيقي، ولي لقبان وأعتز بهما وهما “بنت الرجال” لمواقفي المشهودة و”الذيبة” لشدة النباهة والذكاء.

حب وزواج

* هل تعيشين قصة حب؟

الحب هو اكسير الحياة.. موجود في كل شيء من حولنا، ولكن الحب الذي تقصده وقصته لم أعشه إلى الان. الإنسان في سن المراهقة يتأثر بمن حوله وهذا أمر طبيعي.

* وما مواصفات فارس أحلامك؟

لا يعجبني مهند ولا كريستاينو رونالدو، أحب الرجل الشرقي بهيبته ورزانته.. أحب في الرجل معاملته لأهله وأخواته.. هذا ما يجذبني في الرجل.

* وهل شغلك الفن عن التفكير في الحب والزواج؟

كل شيء قسمة ونصيب لكنني لا أفكر في هذه الأمور في الوقت الحالي، وقررت التركيز في مستقبلي الفني فقط، فالفن الآن أهم من الحب خاصة أنني مازلت في بداية مشواري الفني.

* هذا يعني أن هناك مشروع زواج؟

لايوجد أي مشاريع من هذا النوع حاليا وكل شيء بوقته حلو.

* متى يسقط الرجل من عين المهرة؟

لحظة الكذب لأن الثقة تصبح معدومة.

* هذا يعني أنك ستتزوجين عن حب؟

بل سأتزوج وفق العادات والتقاليد، ولا أنظر إلى قيمة الحب الذي يأتي قبل الزواج.

* هل تحبين أن تكوني زوجة على طريقة “سي السيد”؟

ولم لا؟ وأنا بالمناسبة من مواليد برج الأسد، وأريد الزواج من إنسان أقوى مني في شخصيته.

* وهل فعلا رفضت الزواج من أمير سعودي؟

هذا غير صحيح تماماً، ولم يطلبني أي شخص من السعودية للزواج، كما أنني سمعت عن شائعة زواجي وضحكت حينما سمعتها، لكنني أؤكد أن قلبي الآن خال من الحب، وأحاول بقدر الإمكان أن أركز في عملي فقط الآن لحين مجيء ابن الحلال.

* هل لديك الجرأة للاعتراف بأخطاء ارتكبتها؟

طبعا أنا صريحة جدا.

* وما الذي يجعل المهرة تفكر بالاعتزال؟

لم أفكر في الاعتزال إلا اذا وجدت نصفي الثاني الذي سأترك الفن لأجله متى ما طلب هذا الأمر.

* أكثر ما يسعدك؟

محبة الناس لي وتشجيعهم المستمر.

* أنت مقلة في الظهور الإعلامي.. فما السبب؟

بالفعل أنا مقلة للغاية وذلك لوجود بعض الصحفيين المتناقضين، ولكثرة الصحافة الصفراء التي أعتبرها عنصرا مؤزما لكل فنانة، وأيضا لي حكاية مع أحد الصحفيين الذي لا يراعي المهنة بشكلها الصحيح وسبب لنفسه بعض المشاكل فقد تلقى ما يكفيه من النقد.

* هل من الممكن أن تجاملي على حساب نفسك؟

زمن المجاملات انتهى.

* أين يقف طموح الفنانة المهرة؟

طموحي ليست له نهاية.

* من مثلك الأعلى من الفنانات؟

أعشق غادة عبدالرازق بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأتمنى العمل مع العمالقة سعادة العبدالله وحياة الفهد.

جمال وأناقة

* هل خضعت لعمليات تجميل؟

الجمال نعمة من رب العالمين ويجب علي المحافظة على جمالي لكن ليس بالعمليات المنتشرة بقوة.

* وكم عملية تجميل أجريتها؟

صدقني لم أجرِ أي نوع من عمليات التجميل، وأبعد عن اللعب في خلقة ربي.

* أين دور الرياضة؟

حاليا بدأت بعمل الرياضة وخصوصا المشي.

* لون تفضلينه؟

الأسود.

* هل أنت عاشقة للتسوق؟

إلى حد الجنون.

* كيف تصفين أسلوبك بالأزياء؟

أحب أن أكون كما أنا بسيطة ومتجددة وتحتوي على لمسات الفاشن.

* مسابقة بحرين مودل 2013.. حدثينا عنها؟

كانت مسابقة رائعة للغاية وقد حصلت على المركز الأول فيها من بين 380 مشتركا بين الذكور والإناث، وكانت مسابقة رائعة للغاية وعدت بحصولي على هذا اللقب.

* من من خبيرات التجميل تعجبك؟

يعجبني الكثيرات ولكن وجهي ليس سلعة للبيع، فقد تفاجأت بطلب الكثير من الخبيرات يردن وضع لمساتهن علي، وعند الاتفاق يقلن لي ما المبلغ الذي تطلبينه لهذا الشيء؛ فأرد وأقول وجهي ليس للبيع أو سلعة لها مبلغ معين.

* ومن المرأة التي تجدينها جميلة حقاً؟

الوالدة الله يحفظها.

* إذا ما الطرق التي تتبعينها لتكوني أكثر جاذبية؟

التغذية السليمة.

أسرار صغيرة

* فريقك المفضل؟

برشلونية حتى النخاع وأعشق اللاعب ميسي.

* أثمن قطعة مجوهرات تمتلكينها؟

أمتلك الكثير من القطع.

* هل أصبت بالغرور؟

الله يبعدنا عنه.

* سيارة تحب قيادتها؟

بوغاتي وسعدت كثيرا بقيادتها.

* ما لا تسامح عليه أبدا؟

الكذب.

* البلد المحبب إليك؟

بلد الضباب لندن وألمانيا أعشقها.

* كيف تفكر المهرة في المستقبل؟

أحب أن أعيش اليوم بيومه بحلوه ومره، وكل ما أتمناه دائماً من الله أن يحرسني وعائلتي، ويحفظنا وينعم علينا بالصحة، ولا أريد أكثر من ذلك في الدنيا. أما على مستوى الفن فأتمنى أن تكون أدواري متميزة تسعد الناس، وتجعلني دائما في مكانة متميزة لديهم وعند حُسن ظنهم بي.