حليب اللوز والصويا والموز مزيلات طبيعية لماكياجك

شارك

نفذ مزيل الماكياج الذي تعودت على استخدامه يومياً قبل النوم في ساعة متأخرة بحيث لايسمح لك بالخروج لشراء واحد جديد أو انك مسترخيه في البيت ولا تريدين الخروج لكنك ترغبين بإزاله ” مكياجك” قبل النوم … لا تنزعجي أو تقلقي لأن هناك بدائل كثيرة لمزيل المكياج الكيميائي في مطبخك وباستطاعتك من خلال تصرف سهل وبسيط أن تجهزي وصفة سريعة لتنظيف وجهك وازالة الماكياج قبل النوم.

فعدم إزالته يترك تأثير سلبي على بشرتك حيث يساعد على ظهور التجاعيد وانتشار الهالات السوداء تحت وحول عينيك بسبب انسداد المسام

الوصفات التالية تحقق لك هدفين وهما التخلص من مزيل الماكياج الصناعي الذي قد لا يناسب بشرتك والهدف الثاني هو أن ما ستعدينه من الوصفات المنزلية هو من العناصر الطبيعية فقط

حليب اللوز:

يمتلك حليب اللوز خاصية عجيبة تجعله فعالاً في إزاله الماكياج

– قومي بنقع 100 غرام من اللوز في الماء النظيف لمدة 12 ساعة

– ضعي هذه الحبات بعد تصفيتها من النقع في خلاط كهربائي وأضيفي إليها كميه معقولة من الماء النظيف ثم امزجيهم بشكل جيد في الخلاط

– المزيج الذي حصلت عليه هذا هو حليب اللوز الذي باستطاعتك استخدامه من خلال تبليل قطعة من القطن فيه ثم دهن وجهك به بحركات دائرية وبعد ذلك غسله بالماء الفاتر

باستطاعتك الاحتفاظ بما تبقى من حليب اللوز واستخدامه لمدة أسبوع شرط وضعه في الثلاجة

حليب الصويا والموز

مزيج حليب الصويا والموز من أهم المركبات الطبيعية المزيلة للمكياج إضافة إلى أن هذا الخليط يعمل على تنقيه بشرتك من الجراثيم

ولصنع مزيل حليب الصويا والموز

-قومي بتقشير موزة وأضيفي إليها حليب الصويا

-ثم اخفقي الخليط جيداً حتى يصبح متجانساً

-ثم ضعيه على بشرتك واتركيه لعدة دقائق

-اغسليه بعد ذلك بالماء الفاتر وبذلك تحصلين على بشرة نظيفة ونقية