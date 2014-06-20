النادي العلمي يطلق مسابقة ميكانيكا السيارات والأنظمة المرورية الـ 25

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تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، انطلقت بمقر النادي العلمي فعاليات مسابقة ميكانيكا السيارات والأنظمة المرورية الـ 25 (اليوبيل الفضي) التي ينظمها النادي العلمي الكويتي بالتعاون مع وزارتي التربية والداخلية، وأقيم بمقر النادي لقاء تنويري لمعلمات الدراسات العملية، ولقاء تنويري آخر لمعلمي الدراسات العملية من مختلف المناطق التعليمية بوزارة التربية، وذلك بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية للمسابقة الموجهة الأولى للدراسات العملية بمنطقة مبارك الكبير. م.تهاني الأستاذ، والموجه الفني للميكانيكا بمنطقة الفروانية التعليمية م. خالد حامد الطوخي، والموجه الفني للميكانيكا بمنطقة مبارك الكبير التعليمية م. خالد محمد عبدالله.

وفي تصريح صحافي بخصوص هذا الشأن، قال الأمين العام المساعد بالنادي العلمي والرئيس التنفيذي للمسابقة علي كاظم الجمعة، أن مسابقة ميكانيكا السيارات والأنظمة المرورية تعد من أقدم المسابقات التي ينظمها النادي العلمي، ويتم الإحتفال هذا العام باليوبيل الفضي لإنطلاقها، لافتاً إلى أن بدايتها الأولى كانت عام 1987، بمشاركة طلابية لم تتعدى الـ 80 طالباً وطالبة، وأصبحت الآن من أقوى المسابقات وأكبرها على مستوى دولة الكويت، وفريدة من نوعها على مستوى المنطقة العربية.

وأضاف أن المسابقة تهدف إلى زيادة الوعي المروري لدى المشاركين فيها، وتدريبهم على بعض أعمال فحص السيارة وصيانتها، وتعريفهم بقوانين ونظم المرور المتبعة في دولة الكويت، وكذلك بمؤسسات الدولة ذات العلاقة وأهميتها وطرق الإستفادة منها، وأيضاً العمل على تكوين الصداقات الجديدة من خلال اللقاءات الشبابية أثناء فعالياتها، علاوة على بث روح التنافس الشريف فيما بين المشاركين، وإتاحة الفرصة لهم للتطبيق العملي للمناهج الدراسية خصوصاً منهج الدراسات العملية (التوعية المرورية).

وأوضح أن جميع فعاليات المسابقة لهذا العام سواء الورش التدريبية أو التصفيات النهائية للفرق المشاركة ستقام في ورشة الميكانيكا بالنادي العلمي خلال الفترة من 12 ديسمبر 2017 وحتى 16 مارس 2017، مبيناً أنها تستهدف طلبة وطالبات المرحلة الثانوية بالمدارس الحكومية، إضافة إلى طلبة وطالبات نفس المرحلة بمدارس التعليم الخاص (بنين وبنات) العربية والأجنبية والمعهد الديني.

وبيَّن الجمعة أن برنامج المسابقة لهذا العام يشتمل على محاور عدة هي السرعة والإتقان أثناء تبديل إطار السيارة، والفحص الفني وشروط الأمن والمتانة، والتعرف على العلامات المرورية، والمعلومات الفنية العامة، إضافة إلى محورين آخرين تم تخصيصهما لمدارس البنين فقط وهما مهارات تركيب قطع أجزاء محرك السيارة، واستبدال الفرامل (السفايف).

وأكد أن المسابقة تعمل على تحقيق رسالة وزارتي التربية والداخلية والنادي العلمي، فى تنشئة جيل واع مدرك لكافة الجوانب والمخاطر المتعلقة بالمرور، وقادراً على تحمل المسؤولية وتجنب المشكلات المختلفة التى تطرأ أثناء قيادتهم للسيارة، لافتاً إلى أن النادي مستمر في طرح المسابقات المميزة التي تخدم النشء والشباب من الجنسين وتنمي قدراتهم، وتعمل على إكسابهم الخبرات والمهارات في مختلف المجالات حتى يكونوا قادرين على المنافسة القوية في جميع المحافل العلمية والمشاركات سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي.

وذكر أنه في ختام المسابقة سيقام حفل تكريم للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لكل محور من محاورها، علاوة على الجوائز المالية للفائزين.