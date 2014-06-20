النادي العلمي يمثل الكويت في مسابقة إنتل للعلوم العالم العربي

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بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، يشارك النادي العلمي ممثلاً لدولة الكويت في منافسات الدورة السادسة لمسابقة إنتل للعلوم العالم العربي 2016، التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من الـ 15 إلى 20 ديسمبر الجاري.

وفي تصريح صحافي على هامش الإجتماع التحضيري للمشاركة بمسابقة إنتل للعلوم العالم العربي، قال الأمين العام المساعد في النادي العلمي علي كاظم الجمعة إن رؤية النادي واستراتيجيته الجديدة تصب في استحداث المسابقات العلمية التي تخدم منتسبيه وترفع من خبراتهم ومهاراتهم العلمية.

ولفت إلى أن مسابقة إنتل للعلوم العالم العربي توفر فرصة للطلبة والطالبات الموهوبين لعرض مشاريعهم البحثية التي تأتي في 22 مجالاً علمياً تغطي كافة التخصصات العلمية والهندسية، مشيراً إلى أن النادي يشارك للمرة السادسة على التوالي في هذه المسابقة التي تقام كل عام في بلد عربي مختلف، معلناً مشاركة النادي أيضاً في الملتقى العلمي الآسيوي التي تقام فعالياته في سلطنة عمان خلال الفترة من 11 الى 16 ديسمبر الجاري.

من جانبه، قال مدير إدارة المسابقات العلمية والرئيس التنفيذي لمسابقة الكويت للعلوم والهندسة ورئيس الوفد المشارك الدكتور محمد الصفار، أن هذه المسابقة هي امتداد لمعرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة الذي يقام سنوياً في الولايات المتحدة الأمريكية ويعد أكبر مسابقة علمية على مستوى العالم تستقطب الطلاب دون المرحلة الجامعية، مؤكداً حرص النادي على إشراك الطلاب الكويتيين فيها لما لها من قيمة وفائدة علمية.

وأوضح أن الطالب المشارك يستطيع أن يقدم مشروعه في البحث العلمي أو التصميم الهندسي (الإبتكار)، مشيراً إلى أن مشاركة الكويت تأتي عبر أربعة مشاريع يقدمها خمس طلاب دون المرحلة الجامعية حاصلين على المراكز الأولى في مسابقة الكويت للعلوم والهندسة التي ينظمها سنوياً النادي العلمي وتستهدف الطلبة والطالبات دون المرحلة الجامعية، مؤكداً حرص النادي على إعداد جيل قادر على المنافسة في المسابقات الإقليمية والدولية.

وأكد اكتساب الطلاب خبرة تراكمية كافية للمشاركة في مثل هذه المسابقات وذلك عبر تدريب النادي المكثف ما أدى إلى تطور مشاريعهم ومستواهم العلمي الذي يؤهلهم للمشاركة بالمسابقة والتنافس على جوائزها.

وأشار إلى أن المشاريع المشاركة في هذا المحفل العلمي العربي هي مشروع (جهاز الاستشعار البيولوجي للكشف عن فصيلة الدم البشري) عن مجال علوم الطب الحيوي والصحة، ومشروع (تشخيص اورام اليد باستخدام نظام النطاق) عن المجال نفسه، فضلاً عن مشروعا (برودة الحرارة) و (مساعد الزهايمر) عن مجال الأنظمة المندمجة والروبوتات والآلات الذكية.

وذكر الصفار أن النادي يحرص على المشاركة في مختلف المسابقات الإقليمية والدولية كونها تكسب طلابنا خبرة عبر احتكاكهم بثقافات ومستويات علمية ويحفزهم على العطاء والتنافس والارتقاء بأدائهم وإعلاء إسم الكويت في تلك المحافل.

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