عصير القصب يحمي قلبك من الأمراض

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يحتوي عصير القصب على “السكروز” والمواد المغذية التى تساعد على تعزيز الصحة، وكشف باحثون في جامعة “بيوردو الأميركية أن مركباً كيميائياً مشتقاً من المادة الشمعية لقصب السكر يساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وبالتالي يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

كما يحتوي القصب على مركب “بوليكوزانول” الذي يفيد في تخفيف آلام الأرجل أثناء المشي، عند من يعانون من تصلب شرايين الأرجل، كما يمنع تخثر الدم نظراً لآثاره المميعة للدم.

ودعا خبراء التغذية بمصر إلى تناول شراب عصير القصب، المشروب الشعبي الأكثر قبولاً بين المصريين، فهو معالج للاكتئاب والنحافة، ويقوي العظام وينشط الكبد ومقاوم طبيعي للأمساك.

وهذه بعض الفوائد الصحية لعصير القصب: