تعيين الشاب خالد سفيراً للنوايا الحسنة

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من المقرر أن يعين ملك الراي الجزائري الشاب خالد بشكل رسمي، سفيراً للنوايا الحسنة من طرف منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، إلى جانب كل من الفنانة دنيا سمير غانم والمطرب الفلسطيني الشاب محمد عساف وكذلك الفنان العراقي كاظم الساهر وإلى جانب كل من النجمتين اللبنانيتين ماجدة الرومي ونجوى كرم، وينظم الحفل في أحد أفحم وأضخم فـنادق القاهرة.

من المنتظر أن يجلب هذا الحفل الخاص أنظار الإعلام وكذلك المعجبين بالنجوم العرب، وللعلم فإن المطرب العالمي الشاب خالد كان قد حلق مؤخراً في زيارة خاصة للقاهرة بهدف تصوير برنامج “ميكس ميوزيك”، الذي يقدمه الفنان خالد سليم ويبث على قناة “دبي” الفضائية، وكان قد استضاف في نفس الحلقة كل من الفنانة اللبنانية ديانا حداد وكذلك الفنان الأردني محمد صلاح.

يذكر أن آخر كليب صوره الشاب خالد كان لأغنيته الجديدة بعنوان “وحدة بوحدة” التي مزج فيها بين اللهجة الجزائرية ومقاطع باللغة الفرنسية بطريقة مبتكرة حتى من حيث الفكرة التي طرحت لأول مرة فنياً، وتعامل في هذا الفيديو الكليب مع الموسيقار الخليجي طلال وأسندت مهمة الإخراج إلى يعقوب المهنا، وكان مكان تصوير الفيديو كليب في عدة مناطق ما بين باريس وتركيا، وأطلق هذا العمل الفني لأول مرة من القاهرة في ندوة صحفية.

الجدير بالإشارة فإن أغنية “وحدة بوحدة” للنجم العربي والعالمي خالد بعد أربع سنوات من إطلاق آخر أغانيه الناجحة “سي لا في”، والتي حققت انتشاراً واسعاً في الوطن العربي.

وعلى صعيد آخر فإن تعيين مجموعة من النجوم العرب، الذين حققوا نجاحاً وبريقا في نجوميتهم من طرف منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، يعد عرفاناً حقيقياً لما قدموه من فن راق، وما حصبوه من انتشار وسط الجماهير المتذوقة للفن العذب.