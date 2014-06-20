الجمهور ينتظر الشاب خالد في “وحدة بوحدة”

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يتأهب الفنان الجزائري الشاب خالد، لتصوير كليب أغنيته الخليجية الجديدة “وحدة بوحدة”، حيث يمزج فيها بين اللغتين العربية والفرنسية، وفضل القاهرة لتكون أول محطة، ليحتفي بهذا الكليب وحتى ينطلق به إلى جمهوره في كل أنحاء العالم، وتعاون خالد في جديده الفني، مع الشاعر خالد المريخي والملحن والموسيقار طلال والمخرج يعقوب المهنا، وكانت شركة فنون الخليج هي الجهة المنتجة.

ينظم حفل كبير هذا الخميس بأحد أفخم الفنادق المصرية بالقاهرة، احتفاء بالكليب الجديد للشاب خالد، بمشاركة العديد من مشاهير الفن في مصر والوطن العربي، وينتظر جمهور خالد حاج إبراهيم بشغف أغنيته المصورة الجديدة، والتي من المتوقع أن تحقق نجاحاً باهراً، كما عود هذا المطرب محبيه، علماً أن الشاب خالد يتواجد بالإمارات العربية في الوقت الراهن، حيث أحيا حفلاً فنياً بمناسبة افتتاح الموسم الـ 21 من فعاليات القرية العالمية، أما تصوير الفيديو كليب، فقد نشر مقطعاً منه عبر موقع “انستغرام” واستطاع أن يخطف الإعجاب، فقد تم تصويره ما بين باريس واسطنبول، والجدير بالإشارة فإن آخر ألبوم أطلقه الشاب خالد كان أغنية “سي لا في”، منذ ما لا يقل عن أربع سنوات وحققت نجاحاً عربياً كبيراً.

في رصيد هذا الفنان الجزائري العديد من الجوائز الدولية، ويعد أشهر مطرب جزائري عربي على المستوى العالمي، علماً أنه يلقب في بلده الجزائر، بملك “الراي” وهذا النوع الغنائي، يعتبر أحد الألوان الغنائية العريقة في الجزائر.

اشتهر خالد كثيرا ب “ديدي”، الأغنية التي حصدت شعبية كبيرة في بلدان عربية وأخرى أجنبية مثل فرنسا والهند والباكستان وأستعين بها في بوليوود في فيلم حمل عنوان “شيرمان عاشق”، ومرة ثانية في هوليود في فيلم Fifth Element من بطولة بريس ويلس، وتمكن الشاب خالد من تسويق الملايين من النسخ من هذا الألبوم، من بينها أكثر من مليون ونصف نسخة في أوروبا وحدها.