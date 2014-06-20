برنامج مكتب الشهيد الضخم في احتفالات الكويت بالاعياد الوطنية

شارك

أعلن مكتب الشهيد في مؤتمر صحافي عقده في مقره عن برامجه وفعالياته للاحتفال بالأعياد الوطنية خلال شهر فبراير المقبل والتي تحمل هذا العام عنوان «شكراً» وهي موجهة لدول التحالف ولكل من ساهم في تحرير الكويت، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في حديقة الشهيد وذلك خلال الفترة من 9 الى 28 فبراير المقبل.

وأكدت إدارة المكتب أن حضور وتفاعل السفارات لإحياء تلك الفعاليات هو النجاح الحقيقي الذي سيحققه، وسيكون له مردود إيجابي على الجميع، لافتاً إلى أنه تمت دعوة رعايا هذه الدول للمشاركة من خلال فقرات ثقافية وفولكلورية خاصة ببلدانهم للتعريف بثقافاتهم المختلفة.

وأوضحت فاطمة الأمير أن اليوم الأول للمهرجان سيتضمن جولة في المعرض المقام على الهامش، كما يتخلله عرض فقرات فولكلورية من الدول الأوربية والأميركيتين، يعقبها في اليوم الثاني فقرات فولكلورية من الدول العربية والأفريقية، وفي اليوم الثالث ستكون هناك فقرات فولكلورية من الدول الآسيوية واستراليا.

ولفتت إلى أن المهرجان يتضمن أيضاً ماراثون سيجري تنظيمه في 16 فبراير المقبل بالإضافة إلى عرض فيلم عن الشهيدة الأبية وفاء العامر تحت عنوان «أوفية» في 20 فبراير كما سيتم تنظيم يوم خليجي في حديقة الشهيد بمشاركة سفارات دول التعاون في 25 الشهر المقبل، وكذلك تنظيم مسيرة الشهيد وعرض مسرحية وطنية بالتعاون مع وزارة الاعلام في 26 فبراير المقبل.

ولفتت إلى أنه سيتم تنظيم مسابقة للتصوير عن حديقة الشهيد والفعاليات فيها طوال شهر فبراير كما أعد مسرحية وطنية بالتعاون مع وزارة الاعلام.

مسابقة للتصوير

من جانبه، قال مدير إدارة مكتب المدير العام مدير إدارة التخليد المشرف العام على المهرجان صلاح العوفان إن المكتب أعد مسابقة للتصوير الفوتوغرافي تشمل ثلاث فئات عمرية، وستكون مفتوحة على مدى شهر فبراير للتصوير في مواقع داخل حديقة الشهيد، وكذلك للتصوير الجوي، والتصوير بالهاتف النقال، مشيراً إلى أنه تم تخصيص مكافآت مادية قيمة للفائزين الثلاثة الأوائل في هذه المسابقة، وشهادة تقدير للفائز الرابع في فئات المسابقة الأربع.