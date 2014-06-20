البحرين تكرم الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح

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كرمت مملكة البحرين الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح، ومنحتها وسام «المرأة القيادية المسؤولة اجتماعياً لعام 2017» وذلك برعاية فخرية من السفير الدولي للمسؤولية الاجتماعية الشيخة لمياء بنت محمد آل خليفه.

وأعربت الشيخة أمثال في كلمة خلال حفل التكريم عن شكرها للشبكة الاقليمية للمسئولية الاجتماعية وللشيخة لمياء على منحها الوسام والتكريم.

ودعت في الوقت نفسه إلى ضرورة إنشاء جمعية خليجية تلعب دوراً في رعاية وإبراز دور المرأة الخليجية وما تقدمه من دور في خدمة قضايا المجتمع الخليجي والحفاظ على عادات وتقاليد المرأة الخليجية.

يذكر أن الشبكة الإقليمية للمسئولية الاجتماعية البحرينية أعلنت فوز الشيخة أمثال بالجائزة تقديراً لما قدمته من دور في خدمة القضايا البيئية والقضايا المجتمعية وخدمة قضايا المرأة على المستوى الخليجي. وتم تقليد الشيخة أمثال الجائزة رفيعة المستوى بحضور نسائي كبير من شخصيات خليجية وعربية.

وتوصف الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بأنها جهة غير ربحية مقرها البحرين وتهتم بنشر وتعزيز ثقافة وممارسات المسئولية الاجتماعية والتنمية المستدامة في المنطقة العربية.

وتضم الشبكة في عضويتها وإدارتها العديد من الشخصيات العربية الرفيعة المستوى من أصحاب العطاءات المتميزة والخدمة المجتمعية.