وداعا شركة ياهو……مرحبا آلتابا

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أعلنت شركة فيروزون للاتصالات عن اكتمال صفقة الاستحواذ على معظم أعمال شركة ياهو العملاقة مقابل 4.88 مليار دولار.

وبذلك سيتبقي لدى ياهو حصة قليلة للغاية وسوف تحمل اسم جديد اطلق عليه “آلتابا”. وقد استقالت ماريسا ماير ” الرئيسة التنفيذية” لشركة ياهو يوم الثلاثاء الماضي مع بقية أعضاء مجلس الادارة فيما عدا خمسة موظفين سيكون عليهم إدارة شركة آلتابا الجديدة.

وهي شركة قابضة تحتكر 15% من مجموعة علي بابا الصينية و 35.% من ياهو اليابانية. وقد بات لزاما على موظفي شركة ياهو – بما في ذلك المؤسسين للشركة – مغادرتها بعد اتمام صفقة الاستحواذ وخاصة بعد حالة الفشل التي منيت بها الشركة والتي لم تصلح معها أي محاولات للإنقاذ.

ومن ضمن الأزمات التي عصفت بالشركة العملاقة ما كشف عنه مؤخرا عندما تعرض 500 مليون حساب للقرصنة مما انعكس بالسلب على حوالي مليار مستخدم أعلنوا تضررهم من هذه القرصنة.

وسوف تكون شركة آلتابا الجديدة مسؤلة عن زيادة الاستثمارات في ياهو اليابانية وعلي بابا الصينية، حيث تسعى حاليا إلى الحصول على متجر ” أنتيم” الصيني مقابل 2.6 مليار دولار.

من المعروف أن الظهور الأول لشركة ياهو كان عام 1994، وعلى مدار 23 عاما – وهو عمر الشركة – قدمت العديد من النجاحات والخدمات مثل “ياهو ميل” و “ياهو ماسنجر” ولكنها فشلت في الآونة الأخيرة من مواكبة التطور ومنافسة شركات عالمية مثل أبل و جوجل ومايكروسوفت.