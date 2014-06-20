الزين الصباح: الشباب الكويتي لديه إمكانات إبداعية في الفن

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بحضور الشيخة الزين الصباح وكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب تم افتتاح الدورات التدريبية وورش العمل التي تنظمها شركة «دوت كوم» للتدريب كمبادرة منها بالتعاون مع المبادرة الشبابية «كيان» في مجالات التصوير والتصميم والإنتاج وذلك في مجمع «360» التجاري.

ولقد أكدت الشيخة الزين الصباح أهمية المبادرات الشبابية التي تتيح مساحة تفاعلية إيجابية وتجذب الشباب إلى الانخراط فيها والتجاوب بفاعلية مع أنشطتها.

وأوضحت الشيخة الزين أن هذه المبادرة لتقديم الدورات التدريبية وورش العمل التي تستمر ثلاثة أيام تقدم نموذجاً للشباب الكويتي الذي يمتلك إمكانيات إبداعية في المجال الفني ويرغب في نقلها إلى الآخرين من خلال هذه الدورات والورش.

كما ذكرت أن هذه الدورات والورش يقدمها مجموعة من المختصين وتتناول مجالات التصوير والتصميم والإنتاج وهي مجانية ويمكن للراغبين في الاستفادة من هذه المجالات والانضمام اليها. وبينت أن هذه المبادرة تتضمن ورشة في أساسيات التصميم المعماري وورشة الرسم الزيتي وورشة تحويل الفكرة إلى مشروع بالإضافة إلى ورشة كيف تكسب العملاء وورشة أساسيات المبيعات وورشة الإبداع والتصوير، وأعربت عن الشكر لشركة «دوت كوم» على هذه المبادرة وللرعاة من القطاع الخاص وهم شركة أورويدو للاتصالات وبنك الكويت الدولي على المساهمة في دعم هذا النشاط الذي يمثل جانباً مهماً من اهتمامات الشباب.

من جهته أكد المبادر محمد السريع أهمية هذه الدورات التي تساهم في إثراء معلومات الشباب وتتيح لهم الفرصة لإبراز مواهبهم في هذه المجالات الفنية. وأعرب عن شكره لوزارة الدولة لشؤون الشباب على ما تقدمه من أنشطة تغطي جميع جوانب واهتمامات الشباب طوال العام، داعياً الشباب إلى انتهاز هذه الفرصة في اكتساب خبرات جديدة.

بدوره، قال م.المعماري بشار السالم من مكتب كيان أن ورش العمل هدفها توعية المجتمع حول فنون العمارة والتصميم والتصوير والإنتاج وهي مجانية، وأشاد بالدعم الذي تقدمه الجهات الحكومية لالمشروع، مؤكداً أن الحضور والتسجيل بالدورات فاق التصور.

من جانبه، قال أسامه السريع أن مؤتمر will فعالية جماهيرية تعليمية تستثمر في مجال التعليم وتخدم جميع الفئات العمرية لأن التعليم لا يحدد في عمر معين.