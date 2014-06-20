دراسة: مضادات الأكسدة لا تقي من الإصابة بالخرف

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أشارت دراسة جديدة إلى أن كبار السن من الرجال الذين يتناولون مكملات غذائية تحتوي على فيتامين (إي) والسيلينيوم معرضون لنفس احتمالات الإصابة بالخرف مثل أولئك الذين لا يتناولونها.

وكانت أبحاث سابقة قد ربطت مضادات الأكسدة بالحيلولة دون تلف الخلايا الذي يمكن أن يحدث مع تقدم العمر ومع الإصابة بالسرطان وأمراض أخرى، وقد تحقق مضادات الأكسدة هذا الأثر من خلال وقف أو إبطاء الإجهاد التأكسدي الذي يتلف الخلايا وتم ربطه أيضاً بتطور حالات الإصابة بالخرف.

ونقلت وكالة “رويترز” ما قاله فريدريك شميت أحد كبار الباحثين في الدراسة من جامعة كنتاكي في ليكسينجتون “نعتقد أن تناول مضادات الأكسدة في الطعام أو المكملات الغذائية يقلل من الإجهاد التأكسدي في أنحاء الجسم.”

وتابع قائلاً “ربما مكملات الغذاء التي تحتوي على مضادات الأكسدة أقل فاعلية من تلك التي يتم تناولها عبر الطعام… والخلاصة هي أن الأدلة لصالح المكملات الغذائية التي تحتوي على مضادات أكسدة محدودة.”

وقال شميت إن نظاماً غذائياً مثل الذي تتبعه شعوب البحر المتوسط الغني بالفواكه والخضر والبقول والحبوب الكاملة والأسماك والدهون الصحية قد يساعد في الوقاية من الخرف حتى لو لم تنجح المكملات الغذائية في ذلك كما قد تنجح ممارسة التمرينات الرياضية في المساعدة في منع التدهور الإدراكي.