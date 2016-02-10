نتائج واعدة ضد مرض الزهايمر

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وكالات

اظهرت تجربة اميركية سريرية ضد مرض الزهايمر نتائج واعدة ومن دون اثار سامة، وقد فتحت هذه التجربة الطريق امام تجربتين اكثر اتساعا يجري الاعداد لهما حاليا مع حوالى ثلاثة الاف مشارك.

ففي حالة مرض الزهايمر الدماغي الانتكاسي المستعصي المتصل بالشيخوخة، تشكل بروتينات كتلا من خلال التلاصق، ما يعدل طريقة عمل الخلايا العصبية ويؤثر على القدرات الادراكية خصوصا على صعيد الذاكرة، وتجند المختبرات العالمية طاقاتها لتطوير جزئيات قادرة على وقف تشكل هذه الكتل او قلب مسارها.

الجدير بالذكر أن العلاجات الموجودة في الاسواق تقلل حاليا الزهايمر من حدته، غير أن ايا منها ليس قادرا على وقفه او ابطاء تقدمه.

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