21 سبتمبر اليوم العالمي للزهايمر كيف نحمي أنفسنا من المرض؟

شارك

أيمن الرفاعي

يصادف اليوم 21 سبتمبر مناسبة” اليوم العالمي لمرض الزهايمر” وهو من الأمراض العضال والذي اكتشفه” ألويسيوس ألتزهايمر” عام 1906. هذا المرض يصيب الأشخاص في مرحلة الشيخوخة.

حيث تموت خلايا المخ وتتحلل ومن ثم فقدان الذكريات والخبرات التي تحتويها هذه الخلايا مما يعني فقدان الذاكرة.

فيصبح المريض مفتقدا لأبسط المعلومات فلا يعرف اسمه ولا أسماء الأقارب والمعارف من حوله كما يعجز عن القيام بمهامه اليومية مثل تناول الطعام والشراب وقضاء الحاجة والعناية بالنظافة الشخصية فقد تم نسيان طريقة القيام بكل هذه الوظائف.

إلى الآن لم يتم اكتشاف علاج لهذا المرض العضال لكن تؤكد الدراسات أنه بإمكاننا تفادي الوقوع في هذا المرض وذلك من خلال معايشة نمط حياة صحي تتحدد معالمه في النقاط التالية:

1- تنشيط المخ

السبب الرئيسي لهذا المرض هو موت خلايا المخ وتحللها ولكي لا يحدث ذلك ينبغي علينا تنشيط هذه الخلايا واستعمال أكبر عدد منها على مدار سنوات العمر. هناك العديد من الوسائل التي تمكننا من تنشيط المخ مثل ممارسة هواية القراءة وحل الألغاز والمسائل الرياضية والسودوكو والكلمات المتقاطعة. وكلما زاد تعقيد الألغاز كلما ساعد ذلك على زيادة نشاط المخ. كما يساعدنا أيضا حفظ القرآن الكريم والذي يحثنا على تنشيط عدد هائل من خلايا المخ.

2- الحفاظ على رشاقة الجسم

كشفت الدراسات عن وجود علاقة قوية بين البدانة وزيادة وزن الجسم وبين مرض الزهايمر. ففي البداية لوحظ انتشار المرض بين فئة البدناء وبالبحث وجد أن زيادة نسبة الدهون في الجسم بصفة عامة يؤدي إلى ضمور الخلايا وخمولها بل وموتها أيضا. وهذا ينطبق أيضا على خلايا المخ. لذا فمن الضروري الحفاظ على نظام غذائي متوازن نبتعد فيه عن تناول الوجبات السريعة واللحوم المجهزة. ومن الضروري احتواء هذا النظام على تنوع صحي للطعام يشمل الخضروات والفواكه والأسماك واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان.

3- ممارسة الرياضة

إذا كنا قد سمعنا عن الفوائد الصحية المتعددة لممارسة الرياضة فهنا نضيف فائدة أخرى لا تقل أهمية. فممارسة الرياضة يمكن أن تكون عاملا قويا يمنعنا من السقوط في مستنقع الزهايمر. فعندما نمارس الرياضة نضمن وصول أكبرقدر ممكن من الأكسجين إلى المخ. ومن المعروف أن الأكسجين هو غذاء الخلايا مما يعنى الحفاظ عليها نشطة وصحية.

4- أوميجا 3

ينصح أيضا بتناول الأسماك ولو لمرة واحدة على الأقل أسبوعيا للوقاية من مرض الزهايمر. جميع الأسماك تأتي مفيدة لصحة المخ لكن أهمها على الإطلاق الأنواع التي تحتوي على دهون أوميجا3. تتوافر هذه الدهون التي تتغذى عليها خلايا المخ في الأسماك الغنية بالزيوت مثل التونة والسردين والسلمون والماكاريل. وفي النهاية يجب الحفاظ على الرأس وعدم تعريضها للصدمات حفاظا على صحة المخ.

شارك

Comments

comments