أمل العوضي تعلن ارتدائها الحجاب والإعتزال في فيديو مصور

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جمهور النجمة الكويتية الشابة أمل العوضي في حيرة من أمرهم هذه الأيام ، عقب نشرها لفيدو حديث، ترتدي فيه زي الحجاب الذي من المقرر أن تظهر به في مسلسلها الجديد، وعلقت تقول بأنها تنوي الاعتزال والتحجب بعد الانتهاء من تصوير مسلسلها الذي تقف فيه أما الفنان عبدالله بوشهري.

قامت الفنانة الكويتية الحسناء أمل العوضي بنشر مقطع من فيديو حديث، وكانت ترتدي فيه الحجاب، وصرحت بأنه لباسها في المسلسل الجديد الذي تؤدي فيه دور البطولة أمام الفنان عبدالله بوشهري، الأمر إلى غاية هنا يبدو عادياً كونها لم تكشف أي تفاصيل عن عملها الفني الجديد، وأما ماهو مثير وما أثار دهشة وترقب واهتمام جمهورها، عندما أكدت بأنها تنوي الاعتزال والتحجب بقولها: “..أنا قررت من ورا مسلسلكم هذا إني اتحجب واعتزل، والله يهديني إن شاء الله..”..فهناك من اعتبر أن أمل لم تكن جدية فيما تحدثت عنه، وهناك من أعجب بالقرار واستحسنه وتمنى لها التوفيق في خيارها الجديد..فهل فعلا تنوي الحسناء والنجمة الكويتية الشابة، التي مازالت في مقتبل العمر وفي أوج عطائها وشهرتها الاعتزال..؟ وهل فعلا لن نرى أمل مرة أخرى من دون حجاب؟..إذا كان الخبر صحيح أو غير ذلك فمن المؤكد ستكشف الأيام المقبلة عن النية الحقيقية لأمل..؟

الجدير بالإشارة فإن أمل العوضي اقتحمت في البداية المجال الإعلامي في سن صغيرة، وجاء ذلك من خلال مشاركتها في برنامج للصغار، حمل عنوان “تلفزيون الأطفال”، الذي كان يقدم على تلفزيون الكويت، ثم انتقلت إلى برنامج المسابقات الرمضاني “عينك عالوطن”، على ذات القناة و نشطت سحوبات مهرجان هلا فبراير، كما شاركت بتقديم العديد من الحفلات الغنائية وتألقت كثيراً، أما بداية خوضها لتجربة التمثيل فكان عام 2006 من خلال ظهورها في “صاحبة الامتياز”، علماً أنها حصلت على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية والإدارة من جامعة الكويت.

تزوجت أمل من عبد الله العوضي أواخر عام 2008، وقررت أنذاك اعتزال المجال الفني والإعلامي وبعد إنجابها لابنتها منيرة عادت للأضواء.