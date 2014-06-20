فوز الكاتبة الكويتية أمل الرندي بجائزة “راشد ين حميد للثقافة والعلوم”

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كرم عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية حاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي، الكاتبة الكويتية أمل الرندي لفوزها، في إطار حفلة تكريم أقامها سموه لـ 33 فائزاً وفائزة بالجائزة من دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها، في قصر الصفيا بعجمان، بحضور الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة والشيخ أحمد بن حميد النعيمي والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي والشيخ راشد بن حميد النعيمي وعدد من الشيوخ والوزراء والسفراء والمستشارين والمديرين التنفيذيين ومديري الدوائر الاتحادية والمحلية وكبار المسؤولين.

وإلى جانب الكاتبة الرندي، فاز من الكويت الدكتور يعقوب يوسف الكندري بالمرتبة الثانية من الجائزة نفسها،

يذكر أنه تنافس على الجائزة 185 متسابقاً- مقابل 133 في العام الماضي- من أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقيمين فيها، وقد فازت الرندي بالجائزة الأولى عن قصة لها في أدب الأطفال عنوانها «أجمل عقاب» من بين خمس إناث فزن بالجائزة، مقابل 28 فائزاً من الذكور.

وقد ساهم في تحكيم المشاركات 142 محكماً من الأكاديميين والأدباء الباحثين في حقول العلم والثقافة.

وأكدت الرندي أهمية أدب الطفل في توجيه الأطفال والتأثير في تفكيرهم الإيجابي وسلوكهم في المجتمع وتوجههم الأخلاقي وعلاقتهم بعضهم بالبعض الآخر.

يذكر أن هذه الجائزة التي حصلت عليها الرندي هي رابع جائزة لها في مجال أدب الطفل، بعد فوزها مرتين بجائزة الدولة التشجيعية في مجال أدب الطفل عن مجموعتين قصصيتين، من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت، عام 2011 عن «مجموعة الأمل التربوية»، ثم عام 2015 عن مجموعة «حدائق العسل»، بالإضافة إلى فوزها مرتين متتاليتين بجائزة الشيخ راشد بن حميد للثقافة والعلوم بعجمان، عن العامين 2015 و2016.