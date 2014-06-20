أمل عرفة تتعرض لوعكة صحية بسبب خطأ طبي

شارك

أصيبت مؤخراً الفنانة السورية أمل عرفة، بوعكة صحية سببها خطأ طبي، مما أجبرها على الخضوع لفترة علاج مكثف، حتى تتماثل إلى الشفاء، تنطلق بعدها لتصوير دورها، في المسلسل الجديد”سايكو”، والذي عكفت على المشاركة في تأليف قصته إلى جانب زهير قنوع، علماً أن مهمة الإخراج أسندت إلى كنان صيدناوي.

وقد أكدت النجمة السورية أمل عرفة، مرورها بوقت عصيب، بسبب حالتها الصحية الحرجة، وهو ما صرحت به عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، حيث كشفت أنها تعرضت إلى تدهور في صحتها بسبب تضرر أحبالها الصوتية، وأرجعت ذلك إلى خطأ طبي، لذلك تخضع في الوقت الحالي إلى علاج مركز ومكثف، حتى تعود إلى عملها الفني من جديد.

ووعدت أمل محبيها أنها سوف تتطرق إلى جميع تفاصيل الخطأ الطبي، الذي تعرضت إليه، ولم تخف إيمانها بالله وثقتها فيه، ووصفت ما ألم بها بالإمتحان الحقيقي..حيث نشرت عبارات مفعمة بالأمل والإرادة في تجاوز الظرف الصحي الصعب، الذي تعرضت إليه، فرددت الكلمات التالية من أجل طمأنة جمهورها: “..للحب.. للحزن.. للفرح..للشك.. لليقين.. للحياة.. للموت رائحة، لا أعرف كيف تسرب حزني إلى من أحبوني، لكنه سيمر.. صدقاً سيمر..”.

يذكر أن الفنانة السورية المتألقة أمل عرفة، لم تنجح فقط في الغناء والتمثيل بل برزت حتى في كتابة السيناريو، من خلال عدة أعمال ناجحة على غرار “دني” و “دنيا 2015″ و”رفة عين” و عشتار”، وآخر عمل كتبته للتلفزيون يحمل عنوان “سايكو”، وتتأهب من أجل الدخول في تصوير مشاهده بعد أن تتماثل إلى الشفاء، ومن المقرر أن يعرض هذا المسلسل خلال العام المقبل.

الجدير بالذكر أن أمل عرفة إبنة الملحن السوري الشهير سهيل عرفة، وقد دخلت مجال الفن في سن مبكرة، أي وعمرها لا يتعدى 18عاما، حيث درست بالمعهد العالي للفنون المسرحية في سوريا، وبدأت شهرتها ونجوميتها من خلال مسلسل نهاية رجل شجاع، ولديها ابنتين من طليقها الممثل عبد المنعم عمايري، ومن آخر ما غنت نذكر أغنية تحمل عنوان “دور ع حالي”.