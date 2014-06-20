أمل بوشوشة تشارك الجمهور مناسبة احتفالها بولادة ابنتها

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عقب وضع حملها وقدوم ابنتها الأولى إلى هذه الحياة، حرصت النجمة الجزائرية أمل بوشوشة على مقاسمة جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فرحة ولادة طفلتها التي أطلقت عليها اسم “ليا”، ونشرت صورة تعكس الحفل الذي نظمته وكان مزيناً بالهدايا الوردية، وفضلت أمل بوشوشة ارتداء فستان أبيض فضفاض قصير ربما لأنها لازالت في مرحلة النقاهة ولم تفقد بعد وزنها الزائد..بالرغم من أنها بدت رشيقة.

في أول إطلالة للفنانة أمل بوشوشة، أي بعد أن صارت أماً لابنتها الوحيدة “ليا”، بدت سعيدة بما أهداه الله لها من الذرية، حيث نشرت صورة عبر موقع “أنستغرام”، يعكس جانب من حفل أقامته بمناسبة ميلاد ابنتها، علماً أن أمل بوشوشة ظهرت من خلفها مجموعة من الهدايا باللون الزهري، وجاء كإشارة إلى أن المولودة أنثى، وأرفقت هذه الصورة بتعليق يوحي بفرحتها الكبيرة في المولودة الجديدة: “..أول الأمر وجد كل منا الآخر، وبعد ذلك جئت إلينا..

الآن أصبح لدينا كل شئ..”، وتلقت الفنانة نجمة برنامج ستار أكاديمي والتي تجمع بين الغناء والتمثيل، سيلاً من التهاني بعد أن أمطرها المعجبين بالتعليقات الجميلة بأن تكون سعيدة وتتمتع بصحة جيدة.

كانت الفنانة الجزائرية التي انتقلت للعيش في لبنان، قد ارتبطت من رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة بعد قصة حب جمعتهما، وتوجت بالزواج في عام 2015، وكانت في البداية قد تألقت في العديد من الأعمال الفنية السورية والعربية، نذكر من بينها “ذاكرة الجسد” و”سمرقند” و”العراب” و”أهل الغرام” و”زمن البرغوت” و”جلسات نسائية”..إنها فنانة جزائرية شابة موهوبة تنحدر من منطقة الشرق الجزائري وبالتحديد من ولاية تبسة الحدودية..أكملت دراستها الجامعية بفرنسا وحصلت على شهادة في العلوم الإنسانية.