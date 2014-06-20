حمل النجمة أمل بوشوشة يحرمها من “الزئبق”

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بسبب حملها فضلت النجمة أمل بوشوشة اقتطاع فترة من الراحة، والاعتذار عن جميع الأعمال الفنية التي عرضت عليها، بالرغم من أهميتها على رأسها مسلسل يحمل عنوان “الزئبق”، الذي يتطرق إلى موضوع حساس يتعلق بالمخابرات المصرية، ومن المرتقب أن يحظى بمشاهدة عربية واسعة خلال شهر رمضان المقبل.

تلقت الفنانة الجزائرية الشابة، والتي برزت بقوة وتألقت خلال السنوات القليلة الماضية في عدة أعمال فنية سورية وعربية آخرها مسلسل سمرقند، والعراب، عروضاً مغرية للظهور في مسلسلات رمضانية جديدة ومهمة، لكن حملها منعها من قبول أي عرض، وتم الكشف أن بوشوشة التي تنتظر مولودها الأول من زوجها رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة، لم توافق على تصوير العديد من الأعمال الفنية في مقدمتها مسلسل “الزئبق”، بعد أن كانت من المرشحات الرئيسيات للقيام بدور البطولة، والذي يشارك فيه كل من الفنانين كريم عبد العزيز وشريف منير، ومن المقرر أن يعرض خلال شهر رمضان 2017.

يذكر أن موضوع هذا المسلسل الجديد يتطرق إلى قصص المخابرات المصرية، والتي تحمل الكثير من الإثارة.

وكان أول من أقدم على تسريب خبر حمل أمل بوشوشة عشاق فنها ومحبوها، حيث تداولوا هذا “الخبر” بالكثير من الغبطة و على نطاق واسع عن طريق نشرهم صورة لها برفقة زوجها وليد عواضة وهي حامل على مواقع التواصل الاجتماعي.. هذا ما أخرج الفنانة الجزائرية عن صمتها، حيث أقدمت على نشر صورة وفيديو لها عبر موقع “انستغرام”، لتؤكد هذا الخبر السعيد، وحرصاً منها على إعلام ومقاسمة جمهورها لكل ما يطرأ من جديد في حياتها الشخصية وبالتحديد حياتها الزوجية.