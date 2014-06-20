بدأت إجازة أمومتها من الآن….أمل علم الدين تتأهب لوضع توأمها

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جميع الأنظار هذه الأيام تتجه نحو المحامية وأيقونة الموضة أمل علم الدين زوجة النجم العالمي جورج كلوني، بعد أن بدأت عطلة أمومتها بشكل رسمي وستستمر مدة ستة أشهر، لأنها تتاهب لوضع توأمها في أي لحظة، علماً أنه من المنتظر أن تضع ولداً وبنتاً، وكان الأبوان في الأيام الماضية قد حضرا كل كبيرة وصغيرة لاستقبال التوأم.

قال موقع “إنترتيمنت تيليفجن” أن أيقونة الموضة والمحامية العالمية أمل علم الدين زوجة النجم جورج كلوني، مرشحة لوضع توأمها في أي لحظة خلال هذه الأيام، ومن أجل ذلك لم تتردد في أخذ عطلة الأمومة، ولم يكتف هذا الموقع بهذا الخبر، بل تحدث عن استقرار الوضع الصحي لأمل، واستشهد على ذلك بكونها لا تتوجه يومياً إلى الطبيب، بل تكتفي من فترة إلى أخرى على إجراء الفحوصات للاطمئنان على الوضع الصحي لتوأمها.

يذكر أن المحامية العالمية ذات الأصول اللبنانية أمل علم الدين، كانت قد هيأت مكتباً في منزلها الجديد من أجل مزاولة عملها كمحامية، على اعتبار أن مدة عطلة الأمومة التي أخذتها تناهز ال6 أشهر، ويبدو أن هذا الثنائي الذي تربطه علاقة حب قوية وانسجام كبير، قد حسما بشكل نهائي اختيار المكان الذي سوف يعيش فيه التوأم المنتظر، حيث اتخذا منزلاً كبيراً في بريطانيا يطل على نهر التايمز.