حفل جوائز المرأة العربية يكرم “أميرة بن كرم”

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قررت لجنة جوائز المرأة العربية،خلال حفل ختام دورتها في الإمارات للعام 2016،تكريم الرئيسة السابقة للجنة أميرة بن كرم، في حفل توزيع الجوائز للنساء الرائدات في أعمالهن والذي سيقام في إمارة الشارقة في العاشر من ديسمبر الحالي.

كما ستقوم اللجنة بتوزيع عشرون جائزة للنساء الناجحات والمميزات في أعمالهن في مختلف القطاعات وسائر المجالات نذكر من بينها، الأعمال التجارية والأزياء و تنظيم المشاريع، إلى جانب الأعمال الخيرية،وكذلك النساء المميزات في الإعلام والأدب.

ويأتي هذا التكريم للراحلة أميرة بن كرم تقديرا لمسيرة عطائها في العمل من أجل الارتقاء بالمرأة، حيث تعكف اللجنة على التحضير لعرض فيديو يتناول حياة وعطاء أميرة بن كرم نائب رئيسة مؤسسة “نماء” للارتقاء بالمرأة،ورئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة.

وفي تصريح ل “سو هولت”، المدير التنفيذي لمجموعة ITP للنشر ومؤسسة الجوائز حول الراحلة أميرة : “.. لقد صدمنا مثل الجميع، وشعرنا بالأسى للوفاة المفاجئة لأميرة بن كرم، التي كانت من الفائزات بجائزة المرأة العربية في دورة سابقة، وأصبحت بعد ذلك رئيسة لجنة التحكيم.. لقد كانت إنسانة رائعة متحمسة للاحتفال بالنجاحات، التي أحرزتها نساء المنطقة.. ويشرفنا أن ننقل حفل توزيع جوائز هذا العام إلى الشارقة، تقديرا واحتراما لإسهاماتها الكبيرة”.

وتتأهب لجنة الجوائز لتتويج العديد من الشخصيات المتألقة في عدة مجالات، فهي ستخصص عشرون جائزة للنساء الرائدات في الأعمال التجارية و الأزياء، وفي فضاء تنظيم المشاريع و الأعمال الخيرية، وكذلك الرائدات في الإعلام والأدب.

يذكر أن تلك الجوائز استحقتها في السابق، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي والشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، إلى جانب الشيخة فاطمة القاسمي وإنجي شلهوب وهدى إبراهيم الخميس كانو، وغيرهن من النساء الرائدات والناجحات في مجالاتهن.

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