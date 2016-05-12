مهرجان الأقصر السينمائي يكرم أميتاب باتشان

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بحضور عدد هائل من نجوم الفن في مصر ودول العالم، تنطلق الدورة السادسة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وذلك في السادس عشر من شهر مارس الجاري.

ويأتي المهرجان في دورته الحالية متزامناً مع الخطة المحكمة التي وضعتها وزارة السياحة المصرية للترويج للمعالم الأثرية بمصر.

وقد قررت إدارة المهرجان تكريم عدد من النجوم حول العالم أبرزهم النجم الهندي الشهير أميتاب باتشان إضافة إلى تكريم الفنانة المصرية نيللي كريم والفنان المغربي محمد مفتاح والمخرج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو والمخرج المصري يسري نصر الله وعدد آخر من النجوم حول العالم.

بدوره أشاد محمد عثمان عضو لجنة التسويق السياحي بالأقصر باختيار النجم العالمي أميتاب باتشان وتكريمه بمدينة الأقصر السياحية لا سيما أنه يتمتع بجماهيرية عريضة في كل أنحاء العالم.