السياسي عمار سنج يفجر قنبلة: أميتاب باتشان وزوجته جايا منفصلين

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كان السياسي الهندي عمار سنج في لحظة ما الصديق الحميم والمؤتمن على الأسرار العظمى للنجم البوليوودي الأشهر عالمياً على الإطلاق أميتاب باتشان، لكن يبدو أن الأمور تغيرت وكذلك علاقتهما. ومن أبرز الدلائل على تغير العلاقة بين الرجلين أن سنج كشف بعض الأشياء الصادمة عن أسرة باتشان بحسب مصادر إعلامية هندية.

فبينما كان سنج يتحدث إلى وسائل الإعلام عن ادعاءات بأنه أحدث صدعاً في حزب ساماجوادي، أخبر الصحافة بشكل غير مباشر أن باتشان الكبير (الأب فهناك باتشان الصغير وهو نجم بوليوود أبهيشيك باتشان زوج النجمة البوليوودية الأشهر على الإطلاق أيشواريا راي باتشان) وزوجته جايا باتشان يعيشان حالياً في حالة انفصال عن بعضهما البعض.

سنج قال:”الناس يلومونني عن كل صدع يحدث في البلاد، لقد قالوا ذلك عني وعن آل باتشان، لكن حتى قبل أن ألتقي أميتاب باتشان فقد كان هو وجايا باتشان يعيشان منفصلين. فأحدهما كان يعيش في براتيكشا (مكان منفصل في منزل أسرة باتشان) والآخر كان يعيش في جاناك (مكان آخر منفصل أيضاً في البيت). بل وهناك تكهنات بشأن وجود مشكلة ما بين أيشواريا راي باتشان وجايا. أنا لست مسؤولاً عن ذلك.”

وبينما كان سنج يقوم بتوضيح موقفه لوسائل الإعلام انتهى به المطاف إلى توجيه ضربة قوية لأسرة باتشان بإفشاء أسرارها وتساءل البعض عما سيكون رد فعل باتشان الكبير حيالها.

أميتاب باتشان المولود في الهند في 11 أكتوبر 1942 ويقيم في مهاراشترا هو ممثل ومنتج ومغن ومقدم برامج تليفزيونية يعتبر أشهر فنان هندي في العالم على الإطلاق وهو متزوج من الممثلة الهندية المعتزلة جايا بادهوري منذ العام 1973 ولهما من الأبناء شويتا وأبهيشيك باتشان. وأميتاب موجود على الساحة الفنية منذ العام 1969.

نال أميتاب شهرة كبيرة في أوائل السبعينات من القرن العشرين من خلال أفلام مثل “زانجير” و”ديوار”، وقد أطلقت عليه ألقاب “نجم الألفية” و”شاهنشاه بوليوود” و”بج بي”.

ومنذ ذلك الحين ظهر أميتاب باتشان في أكثر من 190 فيلماً هندياً على مدى مسيرته الفنية التي امتدت لنحو خمسة عقود