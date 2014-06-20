عمرو أديب يرد على غطرسة أحلام باستضافة ميسي

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توجه فريق الإعداد الخاص ببرنامج عمرو أديب بالدعوة لاستضافة الفنانة أحلام بحلقة الجمعة القادمة.

كانت الدعوة مكتوبة بطريقة غاية في التهذيب واللباقة، فما كان من الملكة أحلام سوى الرد بمنتهى الصلف والتكبر والغرور.

حيث وجهت سيلا من العبارات المغلفة بالغطرسة لفريق البرنامج وخاصة عمرو أديب، توجهت الملكة بحديثها إلى عمرو أديب قائلة” لن أمنحك شرف لقاء الملكة. احلم على قدك.”

ولم توضح سبب رفضها بهذه الطريقة التي تفتقد إلى أدنى قواعد اللياقة، وانتظر الجميع رد عمرو أديب لكن صمته طال كثير وكأنه كان يحضر إلى رد يليق بهذا الغرور.

بالفعل جاء الرد صاعقا ليحطم هذه القلعة الهشة من الغرور والتي شيدتها أحلام واعتقدت أن غرورها سيجعل منها حالة متفردة.

بهدوء وبدون ضجة إعلامية نشر عمرو أديب صورته مع النجم العالمي ميسي معلنا أنه سيكون ضيف حلقة الجمعة القادمة وهي نفس الحلقة التي كان من المفترض استضافة أحلام بها.

لم يكتف عمرو أديب بنشر صورته مع ميسي ولكنه كتب تغريدة تحمل رسائل كثيرة دون تجريح أو تشويه لصورة أحد.

حيث كتب مغردا”سألوني ما أكثر شئ لفت نظرك في ميسي قلت بدون تفكير: التواضع الشديد التواضع بشكل غير متكلف أو متصنع غرييييييييييييب” فهل من الممكن أن تصل الرسالة أم أن الغرور والتكبر سيظل حاجبا لضوء الشمس يمنع صاحبه من معرفة حجمه الحقيقي؟”