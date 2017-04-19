بطائرته الخاصة عمرو دياب يطير بدينا الشربيني إلى دبي.. وعائلته في أمريكا

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نفت مديرة أعمال دينا الشربيني خبر زواجها من النجم العالمي عمرو دياب، كما تم نفي الخبر نفسه من قبل المقربين من النجمين دياب والشربيني.

ولم يصدر أي توضيح من عمرو دياب ودينا الشربيني بخصوص هذه الشائعة، وبهذا يكونوا غير عابئين بما يتردد حولهم على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة بعد شائعة حمل دينا الشربيني التي انتشرت كالنار في الهشيم.

وعلى الرغم من النفي الشديد من قبل الطرفين إلا أن النجم عمرو دياب قد اصطحب دينا الشربيني بطائرته الخاصة في رحلة إلى دبي استمرت لبضعة أيام بحسب مصادر موثوقة من مطار القاهرة الدولي.

❤️❤️❤️ A post shared by Zeina (@zeinaashour) on Apr 19, 2017 at 11:35am PDT

في تلك الأثناء قامت زينب عاشور زوجة عمرو دياب بنشر صورة لها مع بناتها جنا وكنزي في سيارة أجرة ويبدو أن الأسرة تقضي عطلتها بأمريكا، حيث نشرت الزوجة صورة أخرى على جسر بروكلين الشهير بمدينة نيويورك.

لم يكن من المعتاد قيام عائلة عمرو دياب بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد فسر البعض قيام الزوجة بنشر صورها بهذه الطريقة مع بناتها بأمريكا، على أنه رسالة إلى عمرو دياب أنها مستمتعة بوقتها مع بناتها بعيداً عنه.