عمرو دياب يعجبه “ظل الرئيس” ويهنئ فريقه

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أبدى النجم عمرو دياب إعجابه الشديد بالمسلسل الرمضاني “ظل الرئيس”، حيث حرص على تهنئة المنتج والممثل محمد محمود عبد العزيز وكافة فريق العمل.

تأتي هذه المبادرة من عمرو دياب غريبة فليس من عادته التعليق على المسلسلات وإبداء رأيه فيها، من دون أن يسأل عن أي عمل فني في المناسبات التي يستضاف فيها إعلامياً.

كشف المنتج والممثل محمد محمود عبد العزيز عن تلقيه التهاني من الفنان الكبير عمرو دياب على مسلسل “ظل الرئيس”، ولم يخف فرحته الكبيرة بهذه الإشادة التي جاءت من أحد أسطع النجوم الفنية في مصر.

ولم يفوت محمد محمود عبد العزيز الفرصة من خلال حسابه على موقع الصور الشهير “أنستغرام”، حيث سارع بنشر صورة للفنان عمرو دياب وكشف فيها بفخر عن تهنئته له بمسلسل “ظل الرئيس”، علماً أن هذا العمل الفني قامت بإنتاجه “مجموعة فنون مصر”.

وأعرب محمد محمود عبد العزيز عن سعادته الكبيرة بإعجاب عمرو بمسلسلهم على اعتبار أنه قليل الظهور والتحدث عن الأعمال الفنية التي يتابعها، بل أن عمرو دياب حرص على تهنئة جميع الفريق الذي قدم العمل.

يذكر أن المسلسل الرمضاني “ظل الرئيس”الذي أنتجته “مجموعة فنون مصر” للإنتاج والتوزيع، لصاحبيها محمد محمود عبد العزيز وريمون مقار، أخرجه أحمد سمير فرج وقام ببطولته كل من الممثل ياسر جلال وهنا شيحة ومحمود عبد المغني، إلى جانب كل من إيهاب فهمي ودينا فؤاد ودنيا عبد العزيز وعزت أبو عوف، في حين ألف القصة والسيناريو محمد اسماعيل أمين وأنتجه فنياً مصطفي الغزولي.