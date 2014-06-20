تفاصيل احتفال عمرو دياب بعيد ميلاده وعمره الحقيقي

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فضيلة بودريش

احتفل المطرب النجم عمرو دياب بعيد ميلاده، وسط كعكتين كبيرتين إحداهما عليها صورته مع الفنان محمد منير، الذي كان بدوره قد احتفل بعيد مولده يوم الاثنين 10 أكتوبر، والثانية مجسمة على هيئته عندما كان ينزل السلالم لمسرح كبير، وبذلك يكون المطرب المصري الشهير قد أطفأ شمعته الـ55 في جو حميمي مع أصدقائه وأقاربه.

حرص المطرب المصري الشهير عمرو دياب، أن يشارك محبيه باحتفالية عيد ميلاده، حيث قام بنشر فيديو له عبر حسابه بموقع Instagram ، تضمن صورة داخل قاعة الألعاب الرياضية “جيم”، التي كان يمارس فيها الرياضة وعقب ذلك بساعات، نشر صورة له بمقر شركته “ناي”، تصور جانبا من احتفالية عيد الميلاد وكعكتين كبيرتين. وكان عمرو دياب خلال السنة الماضية قد شهد فسخ عقده مع شركة “روتانا”، بعد خلاف بينهما دخل أروقة المحاكم.

وكانت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، قد صدر لصالحها حكم قضائي ضد عمرو دياب، بعد أن رفضت محكمة الاستئناف المقدم من عمرو دياب على الحكم القضائي، الصادر مسبقا في حقه لصالح شركة “روتانا” للصوتيات، والذي قضى بمنع عمرو دياب من نشر أغنية “بقدم قلبي”، على قناته الرسمية على موقع YouTube وأيدت محكمة الاستئناف الاقتصادية، الحكم الصادر لصالح الشركة، بوقف تداول وبث مصنفات فنية تملكها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وكانت “روتانا” قد رفعت قضية تعويض ضد قيام قناة عمرو دياب على YouTube، باستخدام أغنية “بقدم قلبي”، دون الرجوع إليها أو الحصول على إذن مسبق بذلك، وطالبت بتعويض لا يقل عن سقف ال 400ألف دولار.

الجدير بالإشارة فإن آخر الحفلات التي أحياها عمرو دياب كانت يوم الأربعاء الماضي بدار “الماسة” التابع للقوات المسلحة بمدينة نصر، إحياء لذكرى نصر أكتوبر.

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