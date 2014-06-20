حفل غنائي ضخم لعمرو دياب في الكريسماس

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تم الكشف عن المكان، الذي سوف يحي فيه النجم عمرو دياب أولى حفلاته الغنائية، بمناسبة العام الجديد 2017، والتي من المقرر أن تكون في الكريسماس يوم 25 ديسمبر المقبل، في فندق رويال مكسيم بالاس كمبنسكي الكائن بالقاهرة، حيث من المقرر أن ينتقي باقة منوعة من أغانيه القديمة والجديدة لإمتاع جمهوره.

فقد نشرت الصفحة الرسمية للفنان عمرو دياب، عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفايس بوك”، موعد ومكان إحياء النجم لحفلته الغنائية الأولى، احتفاء بحلول العام الجديد 2017، وضرب عمرو دياب لجمهوره موعدا لحفله الغنائي، الذي يتزامن مع الكريسماس، يوم 25 من شهر ديسمبر القادم في فندق رويال مكسيم بالاس كمبنسكي القاهرة.

وبالموازاة مع ذلك يواصل الفنان الموهوب والنجم عمرو دياب، الذي مازال بريقه ساطعا، يثري مساره الفني بأعمال جديدة ومتنوعة سواء على صعيد الغناء أو التمثيل، على اعتبار أنه لم يخف مؤخرا عبر وسائل الإعلام أنه بصدد تصوير فيلم سينيمائي جديد، لم يكشف عن تفاصيله، واكتفى بأنه سيجسد هذا المشروع في عام 2017، علما أن قصة الفيلم كتبها السيناريست والمنتج محمد حفظي، الذي سوف يتعاون معه، حيث شرع في التحضير الفعلي للفيلم، وينتظر فقط تحديد وقت الانطلاق في تصوير المشاهد.

يذكر أن الفنان عمرو دياب كشف على الهواء من خلال مكالمة هاتفية أجريت معه في أحد البرامج التلفزيونية المصرية، بعض تفاصيل مشاريعه في مجال التمثيل سواء ما تعلق بالسينما أو التلفزيون حيث قال: “..أستعد لتصوير مسلسل تلفزيوني وأحضر للمشاركة في فيلم سينمائي، إنني أتطلع لولوج مجال الدراما التلفزيونية بقوة، لكن تركيزي منصب في الوقت الحالي على الفيلم السينمائي، الذي يجري التحضير له عن كثب..”.

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