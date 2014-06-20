عمرو دياب أول مطرب عربي يدخل موسوعة غينيس

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أيمن الرفاعي

أعلنت العديد من المصادر الإعلامية حول العالم خبر دخول الفنان عمرو دياب موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية.

كما نشر الفنان عمرو دياب الخبر بنفسه على صفحته الشخصية ” فيس بوك”. وبحسب هذه المصادر فدخول عمرو دياب للموسوعة العالمية جاء لسبب حصوله على أكبر عدد من الجوائز العالمية لأكثر مبيعا في الشرق الأوسط.

ومن الجدير بالذكر أن المطرب المصري عمرو دياب قد حصل على العديد من الجوائز على المستوى المحلي والعالمي خلال مشواره الفني.

فقد فاز بجائزة ورلد ميوزيك أورد 7 مرات عن أعلى المبيعات في الشرق الأوسط خلال الأعوام 1998 و 2002 و 2007 و 2014.

وقد بدأ الفنان عمرو دياب حياته الفنية منذ 33 عاما. فقد كانت بدايته عام 1983 وذلك عندما أصدر ألبومه الأول بعنوان ” يا طريق” إلى أن وصل إلى آخر ألبوماته لهذا العام بعنوان ” أحلى و أحلى”.

ولد عمرو دياب بمدينة بور سعيد الساحلية في 11 أكتوبر عام 1961 ويعد من أشهر المطربين في الوطن العربي.

وقد ترجمت أغانيه إلى العديد من اللغات حول العالم منها الإنجليزية والتركية والهندية والكرواتية والروسية والبلغارية والفرنسية والهندية والألبانية واليونانية.

تميز عمرو دياب بإدخال آلات موسيقية جديدة على أغانيه كما يحرص على التنوع في أغانيه.

لا يعتبر عمرو دياب مطرب تقليدي بل يعتبر نموذج يقلده الشباب في الملابس والموضة واستايلات الشعر والتي كان له السبق في إدخال العديد من التصاميم المبتكرة.

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