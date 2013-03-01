بعد غياب 24 عاماً عمرو دياب في فيلم جديد خلال عيد الأضحى

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سيتمكن عشاق ومحبي النجم عمرو دياب، رؤيته مجدداً ممثلاً في السينما، بعد غياب دام لمدة 24عاماً كاملة، وتأكد الخبر بعد توقيعه على المشاركة في بطولة فيلم سينمائي جديد، ينتظر عرضه في أول أيام عيد الأضحى المقبل، لكن لم يكشف بعد عن عنوان الفيلم ولا على أي تفاصيل عن قصته.

لم يتردد النجم عمرو دياب في نشر خبر خوضه لتجربة فنية سينمائية جديدة، على صفحته عبر موقع “الفيس بوك”، من خلال تعليق مختصر لم يرفقه بأي تفاصيل عن عنوان أو قصة هذا الفيلم، واكتفى بالقول: “انشاء الله فيلم عيد الأضحى 2017″، علماً بأن عمرو دياب سيتعامل في هذا الفيلم مع كل من المنتج تامر مرسي والسيناريست محمد حفظي، وفي نفس الوقت يتأهب لإحياء حفل غنائي في دبي أوبرا، بتاريخ 3 فبراير القادم، حسب ما أكده عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”.

وكان دياب قد أحيا آخر حفلين غنائيين له في رأس السنة الحالية في القاهرة والإمارات، وكان آخر فيلم أدى بطولته عمرو هو فيلم “ضحك ولعب وجد وحب” عام 1993.

وحول آخر الإنتاجات الفنية الغنائية لعمرو دياب، نذكر تصويره مؤخراً لأغنية ” معاك قلبي”، بطريقة الفيديو كليب في القاهرة ، وتعاون فيه مع المخرج هادي.