منع المحجبات من دخول حفل عمرو دياب!

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تعاقد المطرب المصري عمرو دياب مع إحدى الشركات الراعية لإحياء حفل رأس السنة بالعاصمة المصرية القاهرة. إلى هنا والخبر طبيعي لكن ما هو غير طبيعي عندما جاء وقت بيع تذاكر الحفل بالأمس حيث فوجئ الجمهور بقرار الشركة بعدم بيع التذاكر للمحجبات كما طبعت تذاكر الحفل مرفقا خلفها مجموعة من التعليمات المستفزة مثل ممنوع دخول من هم أقل من 21 سنة كما يمنع تماما دخول المحجبات.

وهذا سبب موجة من الاستياء الشديد وسط جمهور النجم عمرو دياب. بدوره رد النجم العالمي عمرو دياب برفضه تصنيف الجمهور كما اعترض تماما على هذه التعليمات التي أصدرتها الشركة الراعية.

هذا وقد أكدت مديرة أعمال عمرو دياب أن الأزمة افتعلتها الشركة الراعية للحفل وأن هناك مناقشات جادة لإلغاء هذا الشرط الخاص بمنع المحجبات.

إلى هنا ولم يتم اتخاذ أي خطوة جادة من قبل عمرو دياب حتى الآن وكل ما قام به هو الرفض والاعتراض فقط. وعلى الجانب الأخر يعتزم مجموعة من الشباب عمل حملات لمقاطعة جميع حفلات عمرو دياب إذا لم يتدخل هو شخصيا لحل هذه المشكلة.

وسوف يقام الحفل بفندق كيمبنيسكي بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة وإلى أن يحين هذا اليوم ينتظر الجمهور رد إيجابي ووقفة حازمة من النجم المحبوب فإما أن يكسب الشركة الراعية ويخسر جمهوره وإما أن يكسب جمهوره ولو على حساب حفنة من الأموال.

بدورنا نؤمن تماما بأن النجم عمرو دياب يتمتع بدرجة عالية من الفطنة والذكاء جعلاه في مقدمة صفوف النجوم والتربع على عرش الأغنية العربية لسنوات عديدة، لأجل ذلك نعتقد أن قراره سوف يكون حاسما لصالح جمهوره الذي يعتبره رأس ماله الحقيقي. على أية حال نحن في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة.

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