عمرو دياب ينجح في إسقاط الدعوى ويحرم “روتانا” من 5 ملايين دولار

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خسرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، دعوى قضائية طالبت فيها بتعويض مادي قدره 5 ملايين دولار، بعد أن حركتها ضد النجم المصري عمرو دياب، ، وجاء ذلك عقب صدور قرار الرفض من طرف الدائرة العاشرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لهذه الدعوى وأخليت ساحة النجم عمرو من أي مسؤولية.

تولى المستشار أشرف عبد العزيز محامي عمرو دياب، مهمة المرافعة لصالحه ونجح في طلب رفض الدعوى بسبب عدم تنفيذ شركة روتانا التزاماتها التعاقدية، واستجابت المحكمة الاقتصادية بشكل تلقائي لهذا الطلب، لذا أعفي النجم المصري عمرو دياب من تقديم تعويض طالبت به شركة روتانا للصوتيات والمرئيات في دعوى هي الأولى من نوعها ضد هذا المطرب الذي كان قد تعاون معها.

علماً أن شركة روتانا كانت قد حركت في السابق دعوى قضائية حتى لا يستعمل صوت المطرب عمرو دياب فى حملة إعلانية تحت شعار “لأول مرة فى مصر أسمع ألبوم عمرو دياب الجديد.. ألبوم أحلى وأحلى..”، التي أطلقتها إحدى شركات الهاتف المحمول من دون حيازتها على إذن من شركة روتانا، حيث تشبثت بقرارها كونها صاحبة الحقوق الحصرية للألبوم، وحسب تقديرها لا يحق لأي جهة استعمالها من دون موافقتها أو أخذ ترخيص منها.

يوصف عمرو دياب بأنه من أشهر المطربين في الوطن العربي على الإطلاق، على اعتبار أنه حقق أعلى المبيعات في مسار فني لامع طيلة ثلاثة عقود كاملة من العطاء، وهذا جعله الفنان العربي الوحيد الذي دخل “موسوعة غينيس” للأرقام القياسية، بعد أن قامت الموسوعة بتسجيل الفنان عمرو دياب كأول مطرب عربي، يتمكن من حصد أكبر عدد من جوائز الموسيقى العالمية لأكثر مبيعات على مستوى الشرق الأوسط، وحتى ألبومه الأخير حقق نجاحاً باهراً، ومازال المطرب النجم يحظى بجماهيرية عربية واسعة حيث يعكسها الإقبال الكبير على حفلاته وأغانيه.