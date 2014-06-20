هل تزوج عمرو دياب من ممثلة درجة ثانية؟

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في مفاجأة صادمة لكل محبي وجمهور الهضبة أعلنت الإعلامية شهيرة النجار خبر زواج عمرو دياب من الممثلة دينا الشربيني.

فقد كتبت النجار على صفحتها بموقع فيسبوك قائلة” انفراد عمره 8 أيام، زواج عمرو دياب من ممثلة درجة ثانية خارجة من السجن من عام ونصف” وتابعت شهيرة النجار قائلة ” المفاجأة دينا الشربيني، مراية الحب عامية يا ولاد زغروتة حلوة.”

ليس هذا فحسب بل ادعت شهيرة النجار أن لديها المزيد من المعلومات حول هذا الزواج ولكنها تترك كل شئ لموعده.

سارع جمهور عمرو دياب ومحبيه إلى تكذيب هذه الشائعات لكن النجار تتحدث بثقة زائدة وجريئة للغاية.

لم يصدر عمرو دياب أي معلومات حول هذه الشائعة التي انتشرت كالنار في الهشيم ولم يكذب مدير أعماله للخبر ولم ينفه أيضا.

قبل أن تلقي شهيرة النجار بهذه القنبلة كانت هناك بعض الشائعات التي تتردد بقوة حول علاقة عمرو دياب بدينا الشربيني وتحدث البعض عن لقاءات متكررة تجمعهما بأحد فنادق القاهرة كما كان يتم الإعداد لفيلم يجمعهما معا.

وفي السياق نفسه أكدت العديد من المصادر الصحفية استبعاد دينا الشربيني من التمثيل بالفيلم منذ يومين وبعد انتشار هذه الشائعات.

فهل جاء استبعاد الشربيني كردة فعل لهذه الأخبار؟ ربما يكون ذلك دليلا على صدق الأخبار المتواترة حول علاقتهما.