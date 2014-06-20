عمرو يوسف يبتكر طريقة ذكية لتفادي الخلافات مع زوجته كندة علوش

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توصل الثنائي عمرو يوسف وزوجته كندة علوش إلى حلول ذكية، من أجل تفادي أي مشاكل قد تحدث في حياتهما الزوجية، باقتراح من عمرو يوسف كون كندة تميل إلى الانفعال بينما شريك حياتها يتسم بالهدوء والتريث والتركيز الجيد قبل إصدار أي قرار أو ردة فعل، ومن بين الحلول أو يمكن القول الطريقة الذكية المتوصل إليها، عدم الدخول في أي نقاش بعد استيقاظهما من النوم صباحاً لمدة ساعة كاملة.

قالت الفنانة السورية المتألقة كندة علوش، خلال استضافتها من طرف النجمة المصرية إسعاد يونس في برنامجها “صاحبة السعادة”، أنها تختلف من حيث الطباع والسلوك مع زوجها الممثل عمرو يوسف، حيث لم تخف أن ذلك ربما يعود إلى كونهما ينتميان إلى برجين متباعدين، فكندة من مواليد برج الحمل وعمرو من برج الجدي، حيث وصفت كندة نفسها بالانفعالية بينما زوجها عكسها تماماً، لأنه هادئ وقوي التركيز ولا يتسرع في قراراته وردات فعله.

وكشفت عن طريقة ذكية اقترحها زوجها من أجل تجاوز أي خلاف أو مشكلة في حياتهما الزوجية: “..في الآخر قالي لما أصحى أديني ساعة.. ممكن تسيبلي ساعة الصبح عشان منتخانقش..”.. حيث ذكرت كندة أنها خلال هذه الساعة تعكف على إجراء جميع اتصالاتها الهاتفية لتفرغ جميع شحناتها.

يذكر أن الممثلين ارتبطا رسمياً مطلع شهر يناير، ويعرض للممثلة السورية كندة علوش، في الوقت الحالي مسلسل على قناة “أم.بي.سي” يحمل عنوان “حجر جهنم”، وكانت قد استضافت مؤخراً الفنانة السورية أصالة نصري لأنها صديقة مقربة منها، بناء على دعوة أرسلتها لها وكذلك أفراد من أسرتها، وقضت معها يوم وصفته أصالة بالرائع والممتع، حيث رافقتها والدتها وأختها أماني وابنتها شام، وبحضور والدة كندة علوش..وكانت الأجواء حميمية ودافئة