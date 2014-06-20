حفل زفاف عمرو ويوسف وكندة علوش في جراند أوتيل

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في واقعة تعتبر الأولى من نوعها أقام الفنان المصري عمرو يوسف والفنانة كنده علوش حفلي زفاف ولم يكتفيا بحفل واحد فقط كما يحدث في العادة.

فقد اقتصر الحفل الأول بمدينة القاهرة على حضور أهل العروسين فقط، أما الحفل الثاني فقد جاء مفاجأة للوسط الفني.

فقد أصر عمرو يوسف على إقامة حفل الزفاف وقضاء شهر العسل بفندق “أولد كتراكت” وهو نفس الفندق الذي صور فيه أحداث مسلسل “جراند أوتيل”، ومن المعروف أن المسلسل والذي يمثل فيه عمرو يوسف دور البطولة كان قد حاز على نجاحا مبهرا خلال عرضه في شهر رمضان الماضي.

بدأ حفل الزفاف على إيقاع الدفوف النوبية كما شهد حضور حاشد من الفنانيين مثل الفنان تامر حسني والذي قام بإحياء الحفل كما حضرت النجمة هند صبري وأصالة وخالد سليم ودارين حداد وأمينة خليل وطارق لطفي وحسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم وفاروق الفيشاوي وآيتن عامر وظافر العابدين واحمد رزق وكوكبة أخرى من الفنانين.

حرص عمرو يوسف على أن يسير الزفاف بنفس طريقة المسلسل، فقد بدأ من الحديقة الخلفية المطلة على النيل وهو نفس مشهد زفة نازلي بالمسلسل ثم توالى تصوير العروسين كما حدث تقريبا بمسلسل جراند أوتيل.