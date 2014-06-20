حفل زفاف عمرو يوسف وكندة علوش مطلع عام2017

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تفاجأ الإعلام والجمهور العربي بزواج جديد من الوسط الفني، تحولت فيه كيميا التمثيل إلى كيميا الرباط الزوجي المقدس حيث تداولت وسائل الإعلام مؤخرا خبر عقد قران، الفنان المصري عمرو يوسف والممثلة السورية كندة علوش، الذي روج أنه تم في سرية تامة في حفل بسيط، حيث من المنتظر أن ينظم حفل الزفاف مطلع عام 2017، فقد عرف هذا الثنائي الفني كيف يخفي قصة الحب التي تجمعهم إلى أن جاء الوقت لتتوج إلى زواج رسمي، تماما مثل قصة الثنائي الفني حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم.

وكان الممثل الشاب عمرو يوسف، في كل مرة يسأل فيها عن علاقته بالممثلة كندة علوش، لا ينفي ولا يؤكد الشائعة، علما أن كندة علوش سبق لها أن تزوجت من السنياريست السوري فارس الذهبي، وحصل بينهما الطلاق في أبريل الماضي، بينما عمرو انفصل في 2010 عن خطيبته مي ابنة الفنان الراحل نور الشريف، بعد أشهر قليلة من إعلان خطوبتهما.

ومن بين ما كان يجيب به عمرو يوسف، حول طبيعة العلاقة التي كانت تربطه ب”كندة”، إنها خفيفة الظل، وليس كما يشاع عنها أنها منغلقة على نفسها، بل ممثلة مريحة في العمل وأنه يحبها كثيرا وهم فوق ذلك أصدقاء، ووصفها بالممثلة القوية ويستمتع بالعمل معها كثيرا، وتوجد بينهما كيميا كبيرة تسهل العمل بينما ولم تخف كندة في المقابل أنها تستمتع كثيرا بالعمل مع عمرو.

ويروج أن الفنان عمرو يوسف، يفكر في إقامة حفل زفافه في فندق Old Cataract الكائن بأسوان، المكان الذي صور فيه آخر أعماله وهو المسلسل الناجح “جراند أوتيل”، الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

الجدير بالإشارة أن الفنانان عمرو وكندة ، التقيا فنيا في 5 أعمال، منهم “عد تنازلي” في رمضان 2014، وفيلم “هيبتا” في 2016.

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