مترفعا عن الصغائر: عمرو دياب يرد على شيرين بطريقته الخاصة

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سارعت الفنانة شيرين في تقديم اعتذارها للفنان عمرو دياب والفنانة إليسا على ما بدر منها في حقهما مؤخرا.

فقد أهانت إليسا وادعت أنها تقوم بنفخ أجزاء من جسمها بهدف إظهار جمالها، كما وجهت الإهانة إلى الفنان عمرو دياب زاعمة أنه تقدم في السن ولم يعد مطلوبا. كل ذلك تم خلال حضورها حفل زفاف عمرو يوسف وكندة علوش.

بادر العديد من الإعلاميين والفنانين بالدفاع عن شيرين والمطالبة بعدم جلدها والعفو عنها، فقد ظهر الإعلامي عمرو أديب مدافعا عنها بحجة أننا جميعا معرضون للخطأ، كما قامت أصالة بالدفاع عن شيرين وجاء حديثها في نفس السياق أيضا.

لم يصدر عمرو دياب أي بيان، لم يتحدث إلى أحد ولم يغرد على تويتر أو يكتب على أي موقع من مواقع التواصل الإجتماعي كما هو المعتاد في مثل هذه الحالات، فعهدنا بعمرو دياب أنه أذكى من ذلك بكثير، فدائما ما يترفع عن هذه الصغائر ويرد بأسلوبه الخاص.

A video posted by Amr Diab (@amrdiab) on Jan 24, 2017 at 8:31am PST

فقد انتشر فيديو للهضبة وهو يمارس أعنف التمارين الرياضية بصالة الألعاب وكأنه يقول لشيرين “انظري إلى من تقدم بالعمر كيف يمارس تمارينه الرياضية؟”

الرد العملي هو سلاح الهضبة لإخراس هذه الألسنة وربما كان ذلك سببا في تربعه على عرش الأغنية العربية لعقود من الزمن.

ويستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل ضخم بدار الأوبرا بإمارة دبي نهاية الشهر الجاري، ولعل ذلك يزيد من الأوجاع التي تكلم خصومه، فكأن الرجل يزداد قامة وقيمة كلما نالته سهام الحقد وكلما نفث الحاقدون سمومهم.