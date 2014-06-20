الإعلامية الجميلة أنابيلا هلال تنتظر مولودها الرابع

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لم تخف الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال حملها بطفلها الرابع من زوجها طبيب الجراحة التجميلية والترميمية اللبناني نادر صعب، ويبدو أنها سعيدة جداً بخبر حملها، بالرغم من الصعوبة التي عادة ما يتواجهها الأهل في تحضير أطفالهم لاستقبال أخ جديد لهم، وإقناعهم بقبول فكرة التحاق شخص جديد بالعائلة، وقالت أن أطفالها صاروا متحمسين حتى يكون لهم أخ رابع.

تستعد أنابيلا هلال بعد أن تأكدت من حملها بطفلها الرابع، للتحضير من أجل استقبال طفلها الجديد، ولديها ثلاثة أبناء من زوجها، نادر وهم ماييفا، ونادر جونيور، وجولا.

كشفت أنابيلا عن ظروف وطريقة تحضير أطفالها الثلاثة، الذين مازالوا في سن صغيرة حيث يحتاجون فيها إلى الكثير من الدفء والحنان، ومازالوا لم يتخلصوا من غيرة فترة الطفولة من أجل تقبل فكرة استقبال أخ جديد لهم، حيث اعترفت قائلة: “.. التحضيرات متعبة جداً، وقد استوعبت أخيراً أن التحضير للولادة بحد ذاتها يتطلب مرحلة تمهيدية، وفيها تفاصيل عدة يجب التنبه إليها..”.

واستطردت تقول مشيرة إلى قوة العلاقة التي تربط أطفالها بعضهم ببعض: “..جعلناهم يكتشفون أنهم بحاجة إلى شقيق رابع في الأسرة، فهم دائماً مع بعضهم بعضا، يترافقون في سلسلة نشاطات، ويقولون لي نحن بحاجة إلى شخص رابع معنا، والتحضير معهم سهل جدا، خاصة أنهم متحمسون لقدوم المولود الجديد..”.

الجدير بالإشارة فإن أنابيلا مذيعة وعارضة أزياء ووصيفة ملكة جمال لبنان لسنة 2005. وكان ترتيبها خلال مشاركتها في مسابقة ملكة جمال العالم في عام 2006 التي احتضنتها وارسو، ضمن العشر الأوائل، تألقت في تقديم عدة برامج على قنوات فضائية عربية أبرزها تقديمها لبرنامج أرب أيدل.